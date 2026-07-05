“Escolhemos Bruno por ser o melhor batedor em campo”, diz Ancelotti sobre pênalti perdido

O treinador do Brasil, Carlo Ancelotti deu entrevista coletiva após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo neste domingo (5) e falou em tom de ‘usar a derrota para a Noruega para iniciar um novo ciclo no futebol brasileiro’.

Além disso, o treinador italiano falou sobre a escolha por Bruno Guimarães para bater o pênalti no primeiro tempo:

“Fizemos uma estatística de um ano para os nosso jogadores, o melhor(batedor de pênalti) era Raphinha, mas do que estavam em campo era Neymar (no banco), depois Igor Thiago (também o banco), e depois Bruno Guimarães, e depois de Bruno era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor em campo”.

Veja mais partes da entrevista do treinador:

O que não deu certo na partida

“Acho que fizemos um bom jogo, tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo, na segunda etapa também quando estava 0 a 0. Fiz as substituições para tentar ganharmos mais ‘pernas e ganhar o jogo”.

Sobre a chance de ter subestimado a Noruega

“Eu acho que o Brasil com esse elenco poderia competir para ser campeão do mundo. Era muito mais complicado fazermos a pressão alta porque a Noruega tinga muitos jogadores atrás (no campo), então fazer a pressão alta era um risco muito grande de ficarmos no um contra um”.

Reação dos brasileiros

“Eu não sei como os torcedores vão reagir. O que posso dizer é que vamos seguir trabalhando com esse time, tentar melhor e buscar novas ideias. O mesmo que fizemos nesse ano. Acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, às vezes tem que controlar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos controlar essa derrota e seguir trabalhando”.

Substituo de Casemiro

Questionado sobre a eventual saída de Casemiro, que deve se aposentar antes da próxima Copa do Mundo, o treinador afirmou que tem que apostar em jogadores jovens para a posição, mas reforçou que os escolhidos devem manter um bom nível de futebol.

Resumo da partida

A Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo.

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve.