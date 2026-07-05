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Copa do Mundo

“Escolhemos Bruno por ser o melhor batedor em campo”, diz Ancelotti sobre pênalti perdido

Treinador deu entrevista coletiva após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Gabriel Pirovani

Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa.
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa Rafael Ribeiro / CBF

O treinador do Brasil, Carlo Ancelotti deu entrevista coletiva após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo neste domingo (5) e falou em tom de ‘usar a derrota para a Noruega para iniciar um novo ciclo no futebol brasileiro’.

Além disso, o treinador italiano falou sobre a escolha por Bruno Guimarães para bater o pênalti no primeiro tempo:

“Fizemos uma estatística de um ano para os nosso jogadores, o melhor(batedor de pênalti) era Raphinha, mas do que estavam em campo era Neymar (no banco), depois Igor Thiago (também o banco), e depois Bruno Guimarães, e depois de Bruno era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor em campo”.

Veja mais partes da entrevista do treinador:

O que não deu certo na partida

“Acho que fizemos um bom jogo, tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo, na segunda etapa também quando estava 0 a 0. Fiz as substituições para tentar ganharmos mais ‘pernas e ganhar o jogo”.

Sobre a chance de ter subestimado a Noruega

“Eu acho que o Brasil com esse elenco poderia competir para ser campeão do mundo. Era muito mais complicado fazermos a pressão alta porque a Noruega tinga muitos jogadores atrás (no campo), então fazer a pressão alta era um risco muito grande de ficarmos no um contra um”.

Reação dos brasileiros

“Eu não sei como os torcedores vão reagir. O que posso dizer é que vamos seguir trabalhando com esse time, tentar melhor e buscar novas ideias. O mesmo que fizemos nesse ano. Acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, às vezes tem que controlar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos controlar essa derrota e seguir trabalhando”.

Substituo de Casemiro

Questionado sobre a eventual saída de Casemiro, que deve se aposentar antes da próxima Copa do Mundo, o treinador afirmou que tem que apostar em jogadores jovens para a posição, mas reforçou que os escolhidos devem manter um bom nível de futebol.

Resumo da partida

Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo. 

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve. 

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