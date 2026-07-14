Espanha domina constelação da França, vence sem sustos e vai jogar a final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 vai entrando nas suas fases finais. Nesta terça-feira (14), a Espanha eliminou a França por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2025.

O time de Luis De La Fuente dominou as estrelas da equipe francesa, que não conseguiu furar a defesa robusta do time espanhol.

A França chegava com a sua campanha como grande favorita a vencer a competição. Ainda sem perder nenhuma partida, a equipe de Didier Deschamps tem o segundo melhor ataque da competição, com 16 gols. O craque Kylian Mbappé lidera a artilharia com oito gols, junto com Lionel Messi.

Já a Espanha, que tem um estilo de jogo que não encanta a maioria das pessoas, com muita troca de passes e poucas chances de gol, chegou às semifinais da Copa com apenas um gol sofrido, contra a Bélgica, nas quartas de final.

E o time de Luis De La Fuente conseguiu impor seu estilo na primeira etapa. O estrelado time francês pouco chegou ao ataque. Quando a Espanha pressionou, entretanto, Lamine Yamal forçou um pênalti, muito bem batido por Mikel Oyarzabal para abrir o placar.

No segundo tempo, a França não conseguiu exercer pressão no time espanhol nenhuma vez. E pior, acabou levando o segundo gol após tabelinha entre Dani Olmo e Pedro Porro, que acabou com o tento do lateral direito.

Espanha na frente

A proposta de jogo da Espanha continuava a mesma da Copa inteira. Ficar com a bola, mesmo que não fique finalizando o tempo inteiro. A França, porém, não faz questão nenhuma de ficar com a bola, e apostava no seu quarteto ofensivo em transição para machucar a defesa espanhola.

Com aproximadamente 20 minutos de jogo, Lamine Yamal infiltrou a área e tomou a frente de Lucas Digne, que se atrapalhou tentando dominar uma bola e acabou fazendo o pênalti, chutando o jovem que recentemente fez 19 anos.

Mikel Oyarzabal bateu a cobrança, forte, no alto, do lado direito, sem chance para defesa de Mike Maignan.

William Saliba, que já veio baleado desde a final da Champions League, pelo Arsenal, teve que ser substituído por uma lesão. Maxence Lacroix entrou em seu lugar. Uma grande baixa para a zaga francesa.

A França tinha dificuldade de sair da pressão alta do time de Luis De La Fuente, mas esboçou reação no fim da primeira etapa.

Cadê a França?

Na segunda etapa, os franceses conseguiram ficar mais com a bola, mas não conseguiram chegar ao ataque com perigo. A Espanha foi letal quando teve chance, pressionando, com linhas altas.

Dani Olmo fez uma bela tabelinha com Pedro Porro, que saiu cara a cara com Maignan para ampliar o placar.

A França estava irreconhecível. Era enorme a dificuldade de sair do campo defensivo e pegar a Espanha desarrumada. O time que encantou durante toda a Copa agora mal conseguia chegar ao gol. Na pausa para hidratação, os franceses ainda não conseguiram finalizar com perigo para o goleiro Unai Simón.

Deschamps veio para o tudo ou nada. Colocou Rayan Cherki, já com Désiré Doué, que também entrou no segundo tempo. Mas não foi suficiente.

O time que tinha tudo para se tornar um dos melhores da história das Copas acabou ficando a um jogo da final, sendo completamente dominado pelo sistema espanhol. Mbappé não conseguiu fazer mais um jogo mágico como os outros.

Já a Espanha joga sua segunda final de Copa do Mundo, depois do título em 2010.