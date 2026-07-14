Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo após 16 anos

A Seleção da Espanha volta à última batalha antes de levantar o troféu da Copa do Mundo, após 16 anos sem disputar a grande final do Mundial. Com a vitória sobre a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), os espanhóis se aproximam ainda mais de seu bicampeonato.

A equipe da Espanha só esteve em uma final de Copa em sua história, quando levou para casa o troféu do Mundial em 2010, na África do Sul, única vez que venceu o campeonato. Na ocasião, os espanhóis derrotaram a Holanda por 1 a 0 no estádio Soccer City, em Joanesburgo.

Em 2010, o nome do jogo foi o meio-campista Andrés Iniesta, autor do único gol da partida aos 116 minutos, já na prorrogação, mas contava com atletas históricos como Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Xavi e David Villa. Agora, as fichas da Espanha estão principalmente no jovem craque Lamine Yamal, que tem brilhado pelo Barcelona no campeonato espanhol.

Após a conquista do primeiro título, a Seleção Espanhola tem feito campanhas decepcionantes nos mundiais seguintes. Na Copa de 2014, não avançaram nem da fase de grupos e, nas demais edições, 2018 e 2022, pararam nas oitavas, perdendo para a Rússia, que jogava em casa, e depois para Marrocos.

Campanha 2026

A Espanha chegou com uma defesa sólida para o Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, tendo sofrido apenas um gol em todas as 7 partidas que disputou na jornada pela taça sob o comando do treinador Luis de la Fuente.

Com seis vitórias e apenas um empate na estreia da fase de grupos contra Cabo Verde, a Seleção Espanhola chegou ao mata-mata, passando em primeiro do Grupo H, com 7 pontos. Com a vitória sobre a França por 2 a 0, os espanhóis marcaram 13 gols no campeonato.

Partidas

Fase de grupos

Espanha 0 × 0 Cabo Verde

Espanha 4 × 0 Arábia Saudita

Uruguai 0 × 1 Espanha

Segunda Fase:

Espanha 3 × 0 Áustria

Oitavas de Final

Portugal 0 × 1 Espanha

Quartas de Final

Espanha 2 × 1 Bélgica

Semifinal

Espanha 2 × 0 França

A Espanha volta aos gramados no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), retornando ao palco da maior final do futebol mundial após 16 anos. O adversário dos espanhóis será quem se sair melhor no confronto entre Argentina e Inglaterra, disputado na quarta-feira (15) às 16h.

Assim como a Seleção da Espanha, os ingleses também estão na jornada pelo bicampeonato mundial, enquanto a atual campeã, Argentina, quer colocar a quarta taça em sua estante, igualando-se à Alemanha e Itália entre os maiores campeões de Copas, atrás apenas do Brasil.