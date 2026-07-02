Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida é a primeira das Seleções pelo mata-mata da Copa do Mundo, será nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília)

Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Portugal e Croácia.

A Seleção da Espanha chega a segunda fase do Mundial com duas vitórias e um empate, conquistando a liderança do Grupo H na primeira etapa.

A equipe da Áustria conseguiu sua classificação pelo Grupo J, após uma vitória, um empate e uma derrota, garantindo o segundo lugar da chave.

Confira a tabela da Copa do Mundo

Onde assistir Espanha x Áustria ao vivo

A partida, que é a última de cada seleção na chave, será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV e Globoplay, com início às 16h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.