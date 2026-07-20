Ronaldinho diz que foi ‘privilégio’ receber ligação de Madonna: ‘Muito querida’

Ex-meia e Ronaldo Fenômeno apareceram conduzindo o carro que levava a cantora durante a apresentação na final da Copa

Madonna, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno no show do intervalo da final da Copa

Ronaldinho Gaúcho afirmou que considerou um “privilégio” ter sido convidado por Madonna para participar do show do intervalo da final da Copa do Mundo, disputada no domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o ex-jogador contou que recebeu uma ligação da cantora e falou sobre a experiência de dividir a apresentação com Ronaldo.

“Privilégio ser chamado mais uma vez para uma final de Copa, ainda mais por quem fui chamado. Receber ligação da Madonna, convidando, junto com outro ídolo, meu xará Ronaldo” Ronaldinho Gaúcho

Durante a apresentação, Ronaldinho e Ronaldo apareceram conduzindo um carro em que Madonna se apresentava ao lado de dançarinos, enquanto a cantora interpretava uma versão de “Music”, um de seus maiores sucessos, com trechos de “Disco Inferno”, do grupo The Trammps.

Na entrevista, Ronaldinho também revelou como foi o contato com a artista antes do evento. Segundo ele, os dois conversaram por telefone no dia da gravação da participação.

“Muito, muito querida. Eu tinha falado com ela no dia da gravação, falamos por telefone. Me tratou com muito carinho”. Ronaldinho Gaúcho

Participação na Copa de 2018

Ronaldinho ainda lembrou que essa não foi sua primeira participação em atrações ligadas à Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, ele participou de uma apresentação musical durante o torneio tocando um atabaque.

Para o ex-meia, encerrar mais uma edição do Mundial em um espetáculo no intervalo da decisão teve um significado especial.

“Para finalizar a Copa com chave de ouro, foi perfeito. Dois ídolos para finalizar da melhor forma”, declarou.

Ronaldinho e Ronaldo, campeões da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, foram os representantes do futebol brasileiro no espetáculo. Além da dupla e de Madonna, o show contou com participações de Shakira, Justin Bieber e dos atores Jason Sudeikis e Brendan Hunt, da série “Ted Lasso”.