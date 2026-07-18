Estreia do Brasil e prisão em festa: conheça o árbitro da final da Copa

Esloveno, Slavko Vinčić será o primeiro de seu país a apitar uma decisão do torneio; carreira inclui finais europeias e polêmicas extracampo

A Fifa definiu o esloveno Slavko Vinčić como árbitro da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Aos 46 anos, ele se tornará o primeiro árbitro da Eslovênia a comandar uma decisão de Mundial.

Vinčić chega à principal partida do torneio após atuar em três jogos desta edição da Copa. Ele apitou o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos e a vitória da Argélia por 2 a 1 sobre a Jordânia, ambos pela fase de grupos, além da vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador, nas oitavas de final.

A escalação para a decisão foi anunciada aos árbitros reunidos pela Fifa. Em vídeo divulgado pela entidade, Vinčić apareceu emocionado ao receber a notícia e é cumprimentado pelos colegas de arbitragem.

Assista:

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Na final, ele terá como auxiliares os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O jordaniano Adham Makhadmeh será o quarto árbitro, enquanto o alemão Bastian Dankert ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

Segunda participação em Copas

Essa é a segunda participação de Vinčić em Copas do Mundo. Ele estreou em Mundiais no Catar, em 2022, quando trabalhou em partidas da fase de grupos, incluindo a vitória da Arábia Saudita por 2 a 1 sobre a Argentina, resultado que marcou a estreia da seleção sul-americana naquela edição, onde se tornara campeã.

Antes de chegar à decisão da Copa, o árbitro construiu trajetória em competições organizadas pela Uefa. Em 2024, comandou a final da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund. Dois anos antes, esteve na decisão da Liga Europa, quando o Eintracht Frankfurt superou o Rangers nos pênaltis após empate por 1 a 1.

Ao longo da carreira, Vinčić também esteve em partidas importantes de seleções. Ele apitou cinco jogos da Espanha, com três vitórias e dois empates para a equipe, incluindo a semifinal da Eurocopa de 2024, quando os espanhóis derrotaram a França por 2 a 1.

Polêmicas fora de campo

Além da trajetória nos gramados, o árbitro ganhou repercussão fora de campo em 2020. Na ocasião, durante uma viagem à Bósnia e Herzegovina, ele foi levado pela polícia após uma operação realizada em uma fazenda onde ocorria uma festa investigada por suspeitas de tráfico de drogas e prostituição.

Vinčić afirmou que estava no local para um almoço após uma reunião de negócios e que não tinha qualquer ligação com os investigados. Segundo seu relato, ele prestou depoimento como testemunha e foi liberado após a polícia concluir que não havia envolvimento com o grupo alvo da operação. Nenhuma acusação foi apresentada contra o árbitro.

Na época, o presidente da associação de árbitros da Eslovênia, Vladimir Sajn, também declarou que Vinčić não era suspeito de nenhum crime e classificou o episódio como uma situação circunstancial, dizendo que o árbitro estava “no lugar errado e na hora errada”.

Seis anos depois do episódio, Vinčić chega ao principal compromisso de sua carreira. Ao apitar Espanha e Argentina, ele passará a integrar a lista de árbitros que comandaram uma final de Copa do Mundo e se tornará o primeiro representante da Eslovênia a alcançar esse feito.