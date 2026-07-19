Cobiçado por Guardiola: quem é Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na Copa
Ferran Torres entrou para a história da seleção espanhola ao marcar o gol que garantiu o bicampeonato da Copa do Mundo. O atacante de 26 anos, que atua pelo Barcelona, balançou as redes no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Natural de Foios, na Comunidade Valenciana, Ferran Torres nasceu em 29 de fevereiro de 2000 e iniciou a carreira nas categorias de base do Valencia. A estreia como profissional aconteceu na temporada 2017/18, quando disputou 16 partidas e deu uma assistência. Na ocasião, também se tornou o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a estrear na La Liga.
O atacante ganhou espaço rapidamente na equipe principal e se consolidou entre os titulares. Durante a passagem pelo Valencia, tornou-se o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas pelo clube e participou da campanha do título da Copa do Rei de 2018/19.
O desempenho chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, que pediu sua contratação pelo Manchester City em 2020. Na Inglaterra, Ferran conquistou a Premier League e a Copa da Liga Inglesa, além de registrar o primeiro hat-trick da carreira.
A passagem pelo futebol inglês durou pouco. No fim de 2021, o Barcelona acertou sua contratação por cerca de 55 milhões de euros. Desde então, o atacante soma 207 jogos pelo clube catalão, com 65 gols e 22 assistências.
Jogador versátil
Conhecido pela capacidade de atuar em diferentes posições do ataque, Ferran também se destaca pela velocidade e pelos movimentos em profundidade. Depois de um início com altos e baixos no Barcelona, conseguiu alcançar o melhor momento da carreira na temporada 2025/26.
Na última temporada pelo clube espanhol, marcou 21 gols em 49 partidas e ajudou o Barcelona a conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.
Apesar da boa fase antes da Copa do Mundo, Ferran chegou ao Mundial sob pressão. Na fase de grupos, terminou entre os jogadores com maior índice de gols esperados (xG), mas não conseguiu marcar, tornando-se um dos atletas com menor aproveitamento nas finalizações.
Mesmo sem marcar na primeira fase, Ferran seguiu como peça importante da campanha espanhola. Participou dos oito jogos da seleção no Mundial e deu a assistência para o gol de Mikel Merino na vitória sobre Portugal pelas oitavas de final.
Na decisão contra a Argentina, entrou ainda no segundo tempo do tempo normal, substituindo Oyarzabal. Já na prorrogação, aproveitou a oportunidade para marcar o único gol da partida e assegurar o segundo título mundial da história da Espanha.