Partida entre México e Equador na Copa é atrasada devido às más condições climáticas

Pela segunda vez nessa edição da Copa do Mundo, uma partida vai ser atrasada por causa da tempestade. O jogo da vez é México e Equador, jogo válido pela segunda fase da competição que vale uma vaga nas oitavas de final. Com isso, a partida que tinha início previsto para 22h, vai começar mais tarde. Novo início está previsto para 23h.

Essas paralisações ou atrasos fazem parte do protocolo da Fifa, que caso seja identificado um raio em um alcance de aproximadamente 13 quilômetros da arena, o protocolo de segurança em eventos esportivos nos EUA prevê uma paralisação mínima de 30 minutos. Segundo a Associated Press a tempestade começou duas hora antes do jogo começar.

O primeiro jogo que foi afetado foi a partida entre França e Iraque, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo. Na ocasião, a mensagem “deixem a área aberta e procurem abrigo no estádio, conforme orientação da equipe do local” foi exibida no telão em razão da tempestade na região.