Fifa divulga lista com 10 talentos que se destacam para prêmio de Melhor Jogador Jovem

Caleb Yirenkyi (3) de Gana comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo L da primeira fase da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Gana e Panamá no Estádio de Toronto (BMO Field) em Toronto, Ontário, Canadá, em 17 de junho de 2026.

A FIFA publicou uma lista com os dez jovens talentos que se destacaram na disputa para o prêmio de Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo da FIFA 2026. Agora que todas as seleções já estrearam no Mundial, uma série de jovens jogadores começou a fortalecer sua candidatura ao prêmio que é dado a cada edição de Copa.

O Prêmio de Melhor Jogador Jovem da FIFA é concedido ao melhor jogador nascido a partir de 2005. A escolha do vencedor é feita na fase final da competição, conforme escolha do Grupo de Estudos Técnicos da FIFA. Para competir, o atleta precisa ter no máximo 21 anos de idade no ano em que a competição ou premiação é realizada.

Nestory Irankunda – Austrália

Após apenas uma partida, Nestory Irankunda já registrou seu nome na história das Copas do Mundo pela Austrália, ao se tornar o jogador mais jovem do país a marcar em um Mundial, com 20 anos e 125 dias. Ele recebeu um lançamento vindo de trás, dominou trazendo a bola para dentro e acelerou rumo ao espaço livre antes de finalizar com categoria, rasteiro e sem chances para o goleiro da Tunísia.Nestory foi o vencedor do prêmio de Melhor em Campo, mostrando grande intensidade durante toda a partida.

Paul Okon-Engstler – Austrália

Okon-Engstler foi outro jovem australiano que chamou a atenção, cobrindo muito terreno em campo e dando uma bela assistência para o gol de Irankunda. Foi um passe em profundidade com trajetória curva do volante que deu origem ao primeiro gol da partida. O atleta, de 21 anos, é filho do ex-jogador Paul Okon, e se destaca justamente pelos lançamentos longos capazes de iniciar ataques a partir de posições mais recuadas.

Alex Freeman – EUA

Filho de um campeão do Super Bowl, o ex-jogador do Green Bay Packers Antonio Freeman, o lateral direito de 21 anos teve uma estreia impressionante em Copas do Mundo contra o Paraguai. O jogador do Villarreal demonstrou sua força física, além de contribuir ofensivamente com passes em profundidade. Ele ainda deu a assistência para o quarto gol dos Estados Unidos.

Ayyoub Bouaddi – Marrocos

Contra o Brasil, Ayyoub Bouaddi teve uma atuação que simbolizou perfeitamente o estilo da talentosa e jovem seleção marroquina comandada por Mohamed Ouahbi. O meio-campista de 18 anos brilhou com sua inteligência, serenidade e dedicação em campo. Recentemente o jovem talento optou por defender Marrocos em vez da França, onde nasceu.

Yan Diomandé – Costa do Marfim

Aos 19 anos, Yan Diomandé tornou-se o jogador mais jovem da história da Costa do Marfim a disputar uma Copa do Mundo ao entrar em campo na vitória sobre o Equador. Sua atuação foi brilhante,como destacou seu treinador. “Ele pode atacar, pode jogar pelos dois lados do campo, faz infiltrações nas costas da defesa e mantém os adversários sempre em dúvida”.

Antonio Nusa – Noruega

Parte do formidável ataque da Noruega, Antonio Nusa foi uma presença eletrizante em sua estreia em Copas do Mundo. O habilidoso ponta, dono de dribles desconcertantes, causou inúmeros problemas à defesa do Iraque pelo lado esquerdo e justificou toda a expectativa em torno de seu crescente talento.

Ben Gannon-Doak – Escócia

Faísca criativa da seleção escocesa, Ben Doak vem se transformando em uma peça cada vez mais importante para a equipe. Capaz de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, o jogador de 20 anos dribla os marcadores com facilidade e demonstrou velocidade impressionante em suas arrancadas pelos flancos contra o Haiti, participando decisivamente da jogada do gol ao fornecer a chamada “segunda assistência”.

Ibrahim Mbaye – Senegal

Com seu gol na estreia do Senegal contra a França, Ibrahim Mbaye tornou-se o jogador mais jovem de uma seleção africana a marcar em uma Copa do Mundo, aos 18 anos e 142 dias. Apenas 20 minutos após estrear em Mundiais, o atacante marcou um golaço, com um chute potente de ângulo fechado. Os torcedores certamente vão esperar ver mais da velocidade, da criatividade e da capacidade de condução de bola desse jovem talento senegalês.

Luc de Fougerolles – Canadá

Nascido em Londres, Luc de Fougerolles é atualmente um dos primeiros nomes na escalação do Canadá, e os coanfitriões estão colhendo os frutos da confiança depositada pelo técnico Jesse Marsch no zagueiro de 20 anos. Seguro, sereno, eficiente no jogo aéreo e “excelente com a bola nos pés”, segundo seu treinador, De Fougerolles tem lidado de forma notável com a pressão.

Caleb Yirenkyi – Gana

A partida entre Gana e Panamá parecia destinada a terminar sem gols até a intervenção de Caleb Yirenkyi aos 50 minutos do segundo tempo. O meio-campista de 20 anos venceu um duelo em seu próprio campo antes de avançar em velocidade e concluir o contra-ataque fulminante das Estrelas Negras com uma finalização de curta distância após cruzamento de Brandon Thomas-Asante.

Últimos vencedores do prêmio

2006: Lukas Podolski (Alemanha)

2010: Thomas Müller (Alemanha)

2014: Paul Pogba (França)

2018: Kylian Mbappé (França)

2022: Enzo Fernández (Argentina)