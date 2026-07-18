França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (18), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Confira onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão da partida.

França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa tenta encerrar a campanha no Mundial com a medalha de bronze após ser derrotada pela Espanha na semifinal. Já a Inglaterra busca a recuperação depois da eliminação para a Argentina, em um confronto decidido nos minutos finais.

Onde assistir França x Inglaterra ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SBT (TV aberta); pelo SporTV e pelo N Sports (TV fechada); pelo GeTV (apenas no Globoplay) e pelo CazéTV (YouTube).