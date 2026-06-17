Gols, partidas e minutos: os recordes de Messi em Copas

Messi já é o jogador com o maior número de partidas em Copas do Mundo, com 27 jogos

O craque Lionel Messi, da Argentina, chegou para a disputa da Copa do Mundo de 2026 já quebrando recordes. O primeiro foi assim que o oito vezes ganhador da Bola de Ouro entrou em campo, superando ele mesmo.

Messi já é o jogador com o maior número de partidas em Copas do Mundo, com 27 jogos, somando a vitória contra a Argélia por 3 a 0. O campeão de 2022 chegará a até 34 jogos em Copas nesta edição, a depender da campanha de sua equipe. O único jogador em atividade mais próximo do argentino é rival Cristiano Ronaldo, que jogou 22 jogos.

Ainda perseguindo ele mesmo, o número de minutos jogados é outro recorde ampliado para 2394 após a estreia na Copa. Messi também foi o jogador que mais vezes foi capitão na competição, com 20 partidas.

Outra marca que o camisa 10 já igualou é a de gols marcados na competição. Disputando desde 2006, Messi já tem 16 gols, o mesmo número de Miroslav Klose, com quem divide a honraria.

Messi também igualou Klose em vitórias nas Copas, com 17. O argentino também divide a liderança em número de Copas disputadas com o Cristiano Ronaldo e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, com seis torneios disputados, sendo eles os de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora em 2026.