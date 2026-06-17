Aos 38 anos, Messi faz hat-trick contra a Argélia e se torna o maior artilheiro da história das Copas

O triunfo também marcou a primeira vitória de seleção sul-americana no Mundial do Canadá, dos Estados Unidos e do México

Com hat-trick na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, na terça-feira (16), Lionel Messi igualou o recorde do alemão Miroslav Klose, de 16 gols, e tornou-se o maior artilheiro da história do Mundial. O triunfo de 3 a 0 contra a Argélia também marcou a primeira vitória de uma seleção sul-americana no torneio sediado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

Aos 38 anos, Messi se tornou também o primeiro jogador a participar de seis edições da Copa do Mundo. O patamar será alcançado por Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira (17) na estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo.

O goleiro mexicano Guillermo Ochoa também está em sua sexta participação no Mundial. Entretanto, ele ficou no banco de reservas na vitória do México contra a África do Sul.

Mais cedo, diante do consistente Senegal, o francês Kylian Mbappé fez dois e entrou para o panteão dos maiores artilheiros de todas as edições do Mundial com 14 gols.