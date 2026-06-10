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Copa do Mundo

Grupo K da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Grupo é composto por Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia

Fernando Keller

colombia
colombia Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Grupo K da Copa do Mundo de 2026 é composto por Portugal, da lenda Cristiano Ronaldo, que deve disputar seu último Mundial, pela forte Colômbia de Luiz Díaz, pelo estreante Uzbequistão e pela República Democrática do Congo, que participa pela primeira vez com esse nome, depois de deixar de ser Zaire.

Confira os times que disputam o grupo K

Portugal

cristiano ronaldo
Attila KISBENEDEK / AFP

Goleiros:

  • Diogo Costa (Porto-POR)
  • José Sá (Wolverhampton-ING)
  • Rui Silva (Sporting-POR)
  • Ricardo Velho (Gençlerbirliği-TUR)

Defensores:

  • Diogo Dalot (Manchester United-ING)
  • Matheus Nunes (Manchester City-ING)
  • Rúben Dias (Manchester City-ING)
  • Nelson Semedo (Fenerbahçe-TUR)
  • João Cancelo (Barcelona-ESP)
  • Nuno Mendes (PSG-FRA)
  • Gonçalo Inácio (Sporting-POR)
  • Renato Veiga (Villarreal-ESP)
  • Tomás Araújo (Benfica-POR)

Meio-campistas:

  • Rúben Neves (Al-Hilal-SAU)
  • Samu Costa (Mallorca-ESP)
  • João Neves e Vitinha (PSG-FRA)
  • Bruno Fernandes (Manchester United-ING)
  • Bernardo Silva (Manchester City-ING)

Atacantes:

  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr-SAU)
  • João Félix (Al-Nassr-SAU)
  • Francisco Trincão (Sporting-POR)
  • Francisco Conceição (Juventus-ITA)
  • Pedro Neto (Chelsea-ING)
  • Rafael Leão (Milan-ITA)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad-ESP)
  • Gonçalo Ramos (PSG-FRA)

RD Congo

Reprodução/Instagram

Goleiros:

  • Timothy Fayulu (FC Noah)
  • Lionel Mpasi (Le Havre)
  • Mattieu Epolo (Standard Liège)

Defensores:

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
  • Gedeon Kalulu (Aris)
  • Joris Kayembe (KRC Genk)
  • Arthur Masuaku (RC Lens)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC)
  • Chancel Mbemba (LOSC)
  • Dylan Batubinsika (Larissa)

Meio-campistas:

  • Noah Sadiki (Sunderland)
  • Samuel Moutoussamy (Atromitos)
  • Edo Kayembe (Watford FC)
  • Ngal’ayel Mukau (LOSC)
  • Charles Pickel (Espanyol)
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier)
  • Brian Cipenga (Castellón)
  • Théo Bongonda (Spartak M.)
  • Gaël Kakuta (Larissa)

Atacantes:

  • Meschack Elia (Alanyaspor)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC)
  • Cédric Bakambu (Bétis)
  • Simon Banza (Al-Jazira)
  • Yoane Wissa (Newcastle)

Uzbequistão

Uzbequistão
Divulgação

Goleiros:

  • Otkir Yusupov (Navbahor Namangan)
  • Abduvohid Nematov (Nasaf Qarshi)
  • Botirali Ergashev (Neftchi)

Defensores:

  • Abdukodir Husanov (Manchester City)
  • Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor)
  • Farruh Sayfiyev (Neftchi)
  • Rustam Ashurmatov (Esteghlal Tehran)
  • Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi)
  • Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)
  • Abdulla Abdullayev (Dibba Al Fujairah)
  • Avazbek Olmasaliyev (Olmaliq)
  • Jahongir Orozov (Dynamo Samarqand)
  • Behruz Karimov (Surkhon)

Meio-campistas:

  • Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)
  • Otabek Shukurov (Baniyas)
  • Jamshid Iskanderov (Neftchi)
  • Odil Hamrobekov (Tractor Club)
  • Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran)
  • Oston O’runov (Persepolis FC)
  • Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor)
  • Aziz G’aniyev (Al Bataeh)
  • Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir)
  • Sherzod Esanov (FK Bushoro)

Atacantes:

  • Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
  • Igor Sergeyev (Persepolis FC)
  • Azizbek Omonov (Dynamo Samarqand)

Colômbia

Colômbia
Raul ARBOLEDA / AFP

Goleiros:

  • Camilo Vargas (Atlas)
  • David Ospina (Atlético Nacional)
  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Defensores:

  • Daniel Muñoz (Crystal Palace)
  • Santiago Arias (Independiente)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray)
  • Jhon Lucumí (Bologna)
  • Yerry Mina (Cagliari)
  • Willer Ditta (Cruz Azul)
  • Johan Mojica (Mallorca)
  • Deiver Machado (Nantes)

Meio-campistas:

  • Jefferson Lerma (Crystal Palace)
  • Richard Ríos (Benfica)
  • Jhon Arias (Palmeiras)
  • Kevin Castaño (River Plate)
  • Juan Fernando Quintero (River Plate)
  • Juan Camilo Portilla (Athlético-PR)
  • Gustavo Puerta (Racing Santander)
  • James Rodríguez (Minnesota United)
  • Jorge Carrascal (Flamengo),
  • Jaminton Campaz (Rosario Central)

Atacantes:

  • Luis Díaz (Bayern de Munique)
  • Luis Suárez (Sporting)
  • Jhon Córdoba (Krasnodar)
  • Juan Camilo Hernández (Betis)
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Confira os jogos do grupo K

17 de junho de 2026 

Portugal x RD Congo – 14hoo
Uzbequistão x Colômbia – 23h00

23 de junho de 2026

Portugal x Uzbequistão – 14h00
Colômbia x RD Congo – 23h00

27 de junho de 2026

Colômbia x Portugal – 20h30
RD Congo x Uzbequistão – 20h30

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