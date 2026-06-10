Grupo K da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo K da Copa do Mundo de 2026 é composto por Portugal, da lenda Cristiano Ronaldo, que deve disputar seu último Mundial, pela forte Colômbia de Luiz Díaz, pelo estreante Uzbequistão e pela República Democrática do Congo, que participa pela primeira vez com esse nome, depois de deixar de ser Zaire.
Confira os times que disputam o grupo K
Portugal
Goleiros:
- Diogo Costa (Porto-POR)
- José Sá (Wolverhampton-ING)
- Rui Silva (Sporting-POR)
- Ricardo Velho (Gençlerbirliği-TUR)
Defensores:
- Diogo Dalot (Manchester United-ING)
- Matheus Nunes (Manchester City-ING)
- Rúben Dias (Manchester City-ING)
- Nelson Semedo (Fenerbahçe-TUR)
- João Cancelo (Barcelona-ESP)
- Nuno Mendes (PSG-FRA)
- Gonçalo Inácio (Sporting-POR)
- Renato Veiga (Villarreal-ESP)
- Tomás Araújo (Benfica-POR)
Meio-campistas:
- Rúben Neves (Al-Hilal-SAU)
- Samu Costa (Mallorca-ESP)
- João Neves e Vitinha (PSG-FRA)
- Bruno Fernandes (Manchester United-ING)
- Bernardo Silva (Manchester City-ING)
Atacantes:
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr-SAU)
- João Félix (Al-Nassr-SAU)
- Francisco Trincão (Sporting-POR)
- Francisco Conceição (Juventus-ITA)
- Pedro Neto (Chelsea-ING)
- Rafael Leão (Milan-ITA)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad-ESP)
- Gonçalo Ramos (PSG-FRA)
RD Congo
Goleiros:
- Timothy Fayulu (FC Noah)
- Lionel Mpasi (Le Havre)
- Mattieu Epolo (Standard Liège)
Defensores:
- Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
- Gedeon Kalulu (Aris)
- Joris Kayembe (KRC Genk)
- Arthur Masuaku (RC Lens)
- Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
- Rocky Bushiri (Hibernian FC)
- Axel Tuanzebe (Burnley FC)
- Chancel Mbemba (LOSC)
- Dylan Batubinsika (Larissa)
Meio-campistas:
- Noah Sadiki (Sunderland)
- Samuel Moutoussamy (Atromitos)
- Edo Kayembe (Watford FC)
- Ngal’ayel Mukau (LOSC)
- Charles Pickel (Espanyol)
- Nathanaël Mbuku (Montpellier)
- Brian Cipenga (Castellón)
- Théo Bongonda (Spartak M.)
- Gaël Kakuta (Larissa)
Atacantes:
- Meschack Elia (Alanyaspor)
- Fiston Mayele (Pyramids FC)
- Cédric Bakambu (Bétis)
- Simon Banza (Al-Jazira)
- Yoane Wissa (Newcastle)
Uzbequistão
Goleiros:
- Otkir Yusupov (Navbahor Namangan)
- Abduvohid Nematov (Nasaf Qarshi)
- Botirali Ergashev (Neftchi)
Defensores:
- Abdukodir Husanov (Manchester City)
- Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor)
- Farruh Sayfiyev (Neftchi)
- Rustam Ashurmatov (Esteghlal Tehran)
- Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi)
- Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)
- Abdulla Abdullayev (Dibba Al Fujairah)
- Avazbek Olmasaliyev (Olmaliq)
- Jahongir Orozov (Dynamo Samarqand)
- Behruz Karimov (Surkhon)
Meio-campistas:
- Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)
- Otabek Shukurov (Baniyas)
- Jamshid Iskanderov (Neftchi)
- Odil Hamrobekov (Tractor Club)
- Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran)
- Oston O’runov (Persepolis FC)
- Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor)
- Aziz G’aniyev (Al Bataeh)
- Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir)
- Sherzod Esanov (FK Bushoro)
Atacantes:
- Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
- Igor Sergeyev (Persepolis FC)
- Azizbek Omonov (Dynamo Samarqand)
Colômbia
Goleiros:
- Camilo Vargas (Atlas)
- David Ospina (Atlético Nacional)
- Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
Defensores:
- Daniel Muñoz (Crystal Palace)
- Santiago Arias (Independiente)
- Davinson Sánchez (Galatasaray)
- Jhon Lucumí (Bologna)
- Yerry Mina (Cagliari)
- Willer Ditta (Cruz Azul)
- Johan Mojica (Mallorca)
- Deiver Machado (Nantes)
Meio-campistas:
- Jefferson Lerma (Crystal Palace)
- Richard Ríos (Benfica)
- Jhon Arias (Palmeiras)
- Kevin Castaño (River Plate)
- Juan Fernando Quintero (River Plate)
- Juan Camilo Portilla (Athlético-PR)
- Gustavo Puerta (Racing Santander)
- James Rodríguez (Minnesota United)
- Jorge Carrascal (Flamengo),
- Jaminton Campaz (Rosario Central)
Atacantes:
- Luis Díaz (Bayern de Munique)
- Luis Suárez (Sporting)
- Jhon Córdoba (Krasnodar)
- Juan Camilo Hernández (Betis)
- Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)
Confira os jogos do grupo K
17 de junho de 2026
Portugal x RD Congo – 14hoo
Uzbequistão x Colômbia – 23h00
23 de junho de 2026
Portugal x Uzbequistão – 14h00
Colômbia x RD Congo – 23h00
27 de junho de 2026
Colômbia x Portugal – 20h30
RD Congo x Uzbequistão – 20h30