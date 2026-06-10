Grupo L da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo L da Copa do Mundo é composto por quatro Seleções, sendo uma delas, a Inglaterra, a única que já foi campeã. Junto aos britânicos, também estão no grupo Croácia, Japão e Panamá. Os jogos de estreia estão marcados para acontecer no dia 17 de junho, com uma partida de peso entre Inglaterra e Croácia. Já a terceira rodada, que deve definir as seleções que vão avançar para próxima fase, acontecerá no dia 27 de junho. As duas partidas vão acontecer no mesmo horário.
Inglaterra
Campeã do mundo em 1966, a Inglaterra busca quebrar o jejum de títulos no mundial e voltar ao lugar mais alto depois de 60 anos. Os britânicos, que estão em sua 17ª participação na Copa do Mundo, são um dos candidatos ao título. Confira os convocados:
Goleiros
- Jordan Pickford (Everton)
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- James Trafford (Manchester City)
Defensores
- Reece James (Chelsea)
- Tino Livramento (Newcastle)
- Dan Burn (Newcastle)
- Marc Guehi (Manchester City)
- John Stones (Manchester City)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence (Tottenham)
Meio-campistas
- Declan Rice (Arsenal)
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Eberechi Eze (Arsenal)
Atacantes
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Ivan Toney (Al-Ahli)
- Ollie Watkins (Aston Villa)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Noni Madueke (Arsenal)
- Marcus Rashford (Barcelona)
- Anthony Gordon (Newcastle)
Croácia
Participando da Copa do Mundo pela sétima vez, a Croácia, que tem batido na trave nos últimos anos, quer agora chegar à grande decisão e sagrar-se campeã. Os croatas foram vice-campeões em 2018, quando o torneio foi disputado na Rússia, e ficaram com o terceiro lugar em 1998 e 2022. Confira o convocados:
Goleiros
- Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb)
- Dominik Kotarski (FC Kobenhavn)
- Ivor Pandur (Hull City)
Defensores
- Josko Gvardiol (Manchester City)
- Duje Caleta-Car (Real Sociedad)
- Josip Sutalo (Ajax)
- Josip Stanisic (Bayern Munique)
- Marin Pongracic (Fiorentina)
- Martin Erlic (Midtjylland)
- Luka Vuskovic (Hamburger SV)
Meio-campistas
- Luka Modric (Milan)
- Mateo Kovacic (Manchester City)
- Mario Pasalic (Atalanta
- Nikola Vlasic (Torino)
- Luka Sucic (Real Sociedad)
- Martin Baturina (Como)
- Kristijan Jakic (Augsburg)
- Petar Sucic (Inter de Milão)
- Nikola Moro (Bologna)
- Toni Fruk (HNK Rijeka)
Atacantes
- Ivan Perisic (PSV)
- Andrej Kramaric (Hoffenheim)
- Ante Budimir (Osasuña)
- Marco Pasalic (Orlando City)
- Petar Musa (Dallas FC)
- Igor Matanovic (Freiburg)
Gana
Em busca de repetir e fazer melhor do que em 2010, quando conseguiu sua melhor campanha na Copa do Mundo, ao fazer um jogo histórico com o Uruguai, que terminou com a eliminação nos pênaltis do time africando, Gana está em sua quinta participação no torneio. Em 2026, completa 20 anos desde que estreou pela primeira vez na Copa do Mundo. Confira os convocados:
Goleiros
- Benjamin Asare (Hearts of Oak)
- Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)
- Joseph Anang (St. Patrick)
Defensores
- Baba Abdul Rahman (Paok)
- Gideoh Mensah (Auxerre)
- Marvin Senaya (Auxerre)
- Alidu Seidu (Rennes)
- Abdul Mumin (Rayo Vallecano)
- Jerome Opoku (Basaksehir)
- Jonas Adjetey (Wolfsburg)
- Kojo Oppong Peprah (Nice)
- Derrick Luckassen (Pafos)
Meio-campistas
- Elisha Owusu (Auxerre)
- Thomas Partey (Villarreal)
- Kwasi Sibo (Real Oviedo)
- Augustine Boakye (Saint-Étienne)
- Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland)
- Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)
Atacantes
- Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)
- Ernest Nuamah (Lyon)
- Antoine Semenyo (Manchester City)
- Brandon Thomas-Asante (Coventry City)
- Kamal Deen Sulemana (Atalanta)
- Prince Kwabena Adu (Vitkoria Plzen)
- Iñaki Williams (Athletic Bilbao)
- Jordan Ayew (Leicester City)
Panamá
Em sua segunda participação na Copa do Mundo, o Panamá busca em 2026 melhorar sua campanha no torneio, visto que, até hoje, não conseguiu passar da fase de grupos. Na primeira participação, que aconteceu no mundial da Rússia em 2018, não conseguiu vencer. Foram três jogos e três derrotas. Confira os convocados:
Goleiros
- Orlando Mosquera (Al-Fayha FC)
- Luis Mejía (Club Nacional)
- César Samudio (CD Marathón).
Defensores
- César Blackman (Slovan Bratislava)
- Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira)
- Amir Murillo (Besiktas JK)
- Fidel Escobar (Deportivo Saprissa)
- Andrés Andrade (LASK)
- Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod)
- José Córdoba (Norwich City)
- Eric Davis (CD Plaza Amador)
- Jiovany Ramos (Puerto Cabello)
- Roderick Miller (Turan-Tovuz IK)
Meio-campistas
- Aníbal Godoy (San Diego FC)
- Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas)
- Carlos Harvey (Minnesota United FC)
- José Luis Rodríguez (Ironi Kiryat Shmona)
- César Yanis (CD Cobresal)
- Yoel Bárcenas (Mazatlán FC)
- Alberto Quintero (CD Plaza Amador)
- Azarías Londoño (CD Universidad Católica)
Atacantes
- Ismael Díaz (Club León)
- Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)
- José Fajardo (CD Universidad Católica)
- Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)
Confira os jogos
Primeira rodada
17 de junho
- Inglaterra x Croácia – 17h
- Gana x Panamá – 20h
23 de junho
- Inglaterra x Gana – 17h
- Panamá x Croácia – 20h
27 de junho
- Panamá x Inglaterra – 18h
- Croácia x Gana – 18