Haaland diz que Noruega tem poucas chances de ganhar do Brasil na Copa: ‘Não será fácil’
O astro da Noruega, Erling Haaland, não está confiante em uma vitória da Seleção Norueguesa contra o Brasil. Em entrevista pós-jogo, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo, o craque norueguês disse que a equipe tem poucas chances contra a canarinha. “Pequenas possibilidades “, disse à Fifa. Ele também destacou que na próxima fase haverá excelentes equipes.
“Vamos para as oitavas. Haverá excelentes equipes. Não será fácil, temos que ser realistas. Vai ser difícil avançar. Não será fácil. Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo com que precisaremos lidar”, afirmou o jogador.
Noruega e Brasil se enfrentam no próximo domingo (05), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira garantiu a classificação na segunda-feira (29), ao vencer, de virada, o Japão por 2 a 1. Já a Noruega, se classificou nesta terça-feira (30), após vencer a Costa do marfim por 2 a 1.
Apesar da desconfiança do craque da Noruega sobre o confronto contra o Brasil, na história os noruegueses levam a melhore. Nunca perderam para a Seleção. As equipes se enfrentaram quatro vezes, dos quais o Brasil não venceu nenhum. Foram dois empates em 1 a 1 e dois triunfos para a Noruega. Assim, a seleção norueguesa é a única a nunca perder para os brasileiros.