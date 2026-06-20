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Copa do Mundo

Holanda goleia Suécia, supera Brasil e detém a maior invencibilidade das Copas

Holandeses entrar em uma lista seletas de seleções que conseguiram marcar mais de 100 gols no torneio

Sarah Américo

Seleção da Holanda
Seleção da Holanda JOHN THYS / AFP

Se na estreia na Copa do Mundo de 2026 a Holanda deixou a desejar ao sair na frente por duas vezes e deixar o Japão empatar, neste sábado (20), o cenário foi totalmente diferente. Aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre a Suécia, que, coincidentemente, tinha vencido o primeiro jogo, disputado contra a Tunísia, pelo placar que foi goleado neste jogo da segunda rodada da competição.

A Holanda foi para o jogo em busca da sua primeira vitória e manter vivo o sonho de se tornar campeã, algo que nunca conseguiu e só bateu na trave. Venceu e se tornou mais uma das seletas seleções que conseguiram marcar mais de 100 gols em Copas – Brasil e Alemanha são alguns dos países que integram a lista.

Além da marca alcançada, também aumentou ainda mais sua invecibilidade em jogos de Copas. Agora são 14. Não perde desde 2010. São 9 vitórias e cinco empates, sendo esses resposáveis pelas eliminações que somam em 2014, 2018 e 2022.

Dono da marca anterior era o Brasil, que ficou 13 jogos seguidos sem derrotas entre 1958 e 1966

Agilidade e precisão

O objetivo da Holanda foi claro desde os primeiros minutos de jogo: vencer o jogo. E não demorou muito tempo para que o resultado começasse a ser construído. Logo aos 5 minutos da etapa inicial, Brobbey foi às redes. Ainda antes da pausa da hidratação, ele fez mais um, ampliando a vantagem holandesa.

Na volta da paralisação, o cenário do jogo mudou, se a Holanda dominou a primeira parte, a Suécia liderou a segunda etapa, porém, diferente dos adversários, não foi precisa em suas finalizações. Chegou a marcar em uma cabeçada de Lagerbielke, mas a marcação foi anulada por impedimento.

Se primeiro tempo acabou com chances de que a Suécia poderia empatar, a segunda etapa provou o contrário porque a agilidade holandesa que fez com que abrissem o placar rapiamento no começo do primeiro tempo, se fez presente novamebte. Aos 2 minutos da etapa final, Gakpo fez o terceiro, e, poucos minutos depois ele foi às redes novamente, fazendo o quarto gol da laranja mecânia. Do lado sueco, Elanga diminiu, fazendo o gol de honra

Resultado encaminha a classificação da Holanda – atual líder do grupo –, enquanto a Suécia, que efrenta o Japão no último jogo, vai precisar vencer para vançar direto.