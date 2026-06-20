Holanda goleia Suécia, supera Brasil e detém a maior invencibilidade das Copas

Se na estreia na Copa do Mundo de 2026 a Holanda deixou a desejar ao sair na frente por duas vezes e deixar o Japão empatar, neste sábado (20), o cenário foi totalmente diferente. Aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre a Suécia, que, coincidentemente, tinha vencido o primeiro jogo, disputado contra a Tunísia, pelo placar que foi goleado neste jogo da segunda rodada da competição.

A Holanda foi para o jogo em busca da sua primeira vitória e manter vivo o sonho de se tornar campeã, algo que nunca conseguiu e só bateu na trave. Venceu e se tornou mais uma das seletas seleções que conseguiram marcar mais de 100 gols em Copas – Brasil e Alemanha são alguns dos países que integram a lista.

Além da marca alcançada, também aumentou ainda mais sua invecibilidade em jogos de Copas. Agora são 14. Não perde desde 2010. São 9 vitórias e cinco empates, sendo esses resposáveis pelas eliminações que somam em 2014, 2018 e 2022.

Dono da marca anterior era o Brasil, que ficou 13 jogos seguidos sem derrotas entre 1958 e 1966

Agilidade e precisão

O objetivo da Holanda foi claro desde os primeiros minutos de jogo: vencer o jogo. E não demorou muito tempo para que o resultado começasse a ser construído. Logo aos 5 minutos da etapa inicial, Brobbey foi às redes. Ainda antes da pausa da hidratação, ele fez mais um, ampliando a vantagem holandesa.

Na volta da paralisação, o cenário do jogo mudou, se a Holanda dominou a primeira parte, a Suécia liderou a segunda etapa, porém, diferente dos adversários, não foi precisa em suas finalizações. Chegou a marcar em uma cabeçada de Lagerbielke, mas a marcação foi anulada por impedimento.

Se primeiro tempo acabou com chances de que a Suécia poderia empatar, a segunda etapa provou o contrário porque a agilidade holandesa que fez com que abrissem o placar rapiamento no começo do primeiro tempo, se fez presente novamebte. Aos 2 minutos da etapa final, Gakpo fez o terceiro, e, poucos minutos depois ele foi às redes novamente, fazendo o quarto gol da laranja mecânia. Do lado sueco, Elanga diminiu, fazendo o gol de honra

Resultado encaminha a classificação da Holanda – atual líder do grupo –, enquanto a Suécia, que efrenta o Japão no último jogo, vai precisar vencer para vançar direto.