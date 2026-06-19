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Copa do Mundo

Jogador do Canadá que quebrou a perna durante o jogo passa por cirurgia

Grave lesão foi a nota triste da primeira vitória em uma Copa do Mundo do seelção canadense

AFP

Koné, jogador canadense, se impressiona com perna quebrada
Koné, jogador canadense, se impressiona com perna quebrada Foto/Reprodução

O meio-campista canadense Ismael Koné, que sofreu uma grave lesão durante a vitória de sua seleção sobre o Catar por 6 a 0 na Copa do Mundo, passou por uma cirurgia e está fora da competição, anunciou a seleção do Canadá nesta sexta-feira (19). “Durante a noite, Ismaël Koné foi operado com sucesso para tratar uma fratura na perna esquerda”, escreveu a seleção canadense em sua conta no X.

“Ele deve se recuperar totalmente, mas vai perder o resto da Copa do Mundo. Você vai voltar mais forte, Isma!”, acrescenta o comunicado.

No início do segundo tempo do jogo do Grupo B disputado em Vancouver, Koné recebeu uma pancada de Assim Madibo (que acabou sendo expulso), em um lance que gerou apreensão no BC Stadium.

As imagens fortes da transmissão mostraram a parte inferior da tíbia esquerda do jogador dobrada para dentro.

A grave lesão foi a nota triste da primeira vitória em uma Copa do Mundo do Canadá, que, com quatro pontos, lidera o Grupo B e tem a classificação para a fase de 16-avos de final encaminhada.

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