No dia 30 de junho de 2002, o capitão Cafu subia no topo do pódio em Yokohama, no Japão, para erguer a taça do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira. O fenômeno, Ronaldo Nazário, voltava a defender a camisa do Brasil após sofrer graves lesões no joelho nos anos anteriores. Ele marcou duas vezes sobre o lendário goleiro Oliver Kahn na final contra a Alemanha.

Foi a primeira vez que a Copa do Mundo era sediada no continente asiático e, de forma inédita, por dois países diferentes. Naquele ano, a Seleção venceu todos os sete jogos da competição, tornando-se campeã invicta e repetindo, pela quinta vez, a conquista.

Em 2002, enquanto o brasileiro comemorava, o mundo era muito diferente de 2026 em diversos aspectos, além daqueles que ainda nem existiam.

Política

O campo político brasileiro viveu um de seus momentos mais marcantes desde a redemocratização em 2002. O país passava pelo último ano do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), enfrentando os reflexos de uma crise energética anterior e uma forte volatilidade econômica, antes de uma troca de governança no país.

Naquele ano, com a primeira vitória do presidente Lula em eleições, no segundo turno, após tentar a presidência em 1989, 1994 e 1998, o Brasil viu o processo de troca da governança do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para o Partido dos Trabalhadores (PT).

O temor do mercado financeiro com a transição política fez o dólar atingir picos históricos para a época, chegando a ultrapassar a barreira dos R$ 4,00, e o salário mínimo vigente naquele ano chegar a R$ 200,00.

Em São Paulo, o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, havia assumido o governo do estado em março de 2001, após a morte do então governador Mário Covas. Em 2002, ele disputou sua primeira eleição para o cargo como titular da chapa do PSDB, partido do governo da época.

O primeiro turno foi marcado por um equilíbrio de votos entre os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), José Genoino (PT) e Paulo Maluf (PPB). Alckmin avançou para o segundo turno em primeiro lugar, mas a vaga restante foi decidida por pouco mais de 0,4% dos votos válidos, com Genoino superando Maluf, mas perdendo no segundo turno para Alckmin.

Tecnologia

A tecnologia da época era voltada para a consolidação do computador desktop e o início da mobilidade, mas a internet ainda era um recurso limitado no Brasil. O sistema operacional da época era o Windows XP, lançado no final de 2001, que se consolidou em 2002 como o padrão global para computadores pessoais durante muitos anos, devido à sua interface colorida e maior estabilidade.

Porém, os computadores ainda tinham uma função limitada com o baixo acesso à internet nas casas brasileiras. A grande maioria dos internautas navegava via internet discada, aguardando os fins de semana, quando era mais barata, para acessar a rede. A banda larga começava a se expandir nas grandes capitais, mas tinha custos elevados.

O queridinho de muitos brasileiros nos anos seguintes, o MSN Messenger, já começava uma carreira de sucesso no restante do mundo, alcançando 75 milhões de usuários mundiais em 2002, impulsionado pelo sucesso do e-mail Hotmail.

Mas ainda não era possível acessar o MSN nas ruas, já que os celulares ainda não tinham acesso à rede internet e serviam prioritariamente para ligações e envio de SMS. Modelos com telas coloridas ainda eram artigos de luxo, e as câmeras integradas aos aparelhos ainda eram uma raridade no mercado nacional.

Cenário Internacional

Enquanto o Brasil levantava a taça, o mundo ainda lidava com os desdobramentos dos atentados de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. O governo do presidente norte-americano George W. Bush discursava sobre o “Eixo do Mal“, como ele classificava países como Iraque, Irã e Coreia do Norte, enquanto preparava o terreno geopolítico para a invasão do Iraque, que ocorreria no ano seguinte.

2002 também começou com uma nova moeda no mundo, com o nascimento do Euro Físico em 1º de janeiro, que deixou de ser apenas virtual de transação bancária e passou a circular oficialmente em formato de cédulas em 12 países da União Europeia, aposentando moedas históricas como o Marco alemão e o Franco francês. Naquele ano o Euro oscilou entre R$ 1,94 e R$ 3,76, indo para 2003 valendo R$ 3,60.

Na América do Sul, a Argentina enfrentava a crise do “Corralito”, com o fim da lei que definia a paridade de 1 peso igual a 1 dólar, causando uma desvalorização brutal da moeda, limitando os saques de contas bancárias a US$ 250 semanais por pessoa e causando impactos em todo o Mercosul.

Na ciência, pesquisadores anunciaram o sequenciamento prático de quase 99% do genoma humano com precisão histórica, abrindo as portas para a medicina genética moderna. No mesmo ano, cientistas conseguiram sequenciar o genoma do arroz, um marco para a agricultura global.

Ainda, em maio de 2002, um empresário chamado Elon Musk, que tinha acabado de realizar a venda milionária do PayPal, fundava a SpaceX, visando chegar ao espaço, reduzir os custos de transporte espacial e colonizar Marte. Com a abertura do capital na bolsa de valores em 2026, a empresa acaba de alcançar o valor de US$ 1,8 trilhão.

2026

O Brasil chega à Copa do Mundo de 2026 para lutar pela sexta estrela em sua camisa. Comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, o primeiro estrangeiro a comandar a amarelinha na Copa do Mundo, a equipe vai disputar o campeonato nos Estados Unidos, México e Canadá. Essa é a segunda vez na história dos Mundiais que a competição é realizada em mais de um país; a primeira vez foi no Japão e Coreia do Sul, em 2002.

Será que o Brasil repete o feito histórico e consegue levar a sexta estrela?