Marrocos x Haiti: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Marrocos e Haiti se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (24), às 19h, no Estádio de Atlanta; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Brahim Díaz do Marrocos comemora após marcar o primeiro gol da equipe durante a partida amistosa internacional entre Marrocos e Noruega na Red Bull Arena em 07 de junho de 2026 em Harrison, Nova Jersey.

Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela terceira e última rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo C, Marrocos e Haiti chegam para o confronto em diferentes situações no torneio. Marrocos soma quatro pontos no grupo e busca aumentar o saldo de gols para passar o Brasil e obter a primeira colocação do grupo. Já o Haiti faz seu jogo de despedida, já que está eliminado da Copa, com nenhum ponto somado até o momento. O país não jogava uma Copa do Mundo há 52 anos, desde 1974, e disputa apenas o seu segundo Mundial na história.

Onde assistir Marrocos x Haiti ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 19h.