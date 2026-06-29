Matheus Cunha provoca torcida do Japão após vitória: ‘Eu tenho cinco’

O atacante brasileiro também foi falar com um jogador japonês que falou mal do Brasil antes do confronto

Logo após o apito final do duelo Brasil e Japão, o jogador brasileiro Matheus Cunha apareceu gesticulando para a torcida japonesa. O atacante mostrou cinco dedos e disparou: “Eu tenho cinco”.

Matheus Cunha também foi atrás de um jogador do Japão que falou mal do Brasil. Entretanto, um integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira tirou o atacante brasileiro de perto do adversário.

Antes de entrarem em campo, jogadores de ambas as seleções fizeram comentários que deixou o clima da partida afetado. O japonês Kento Shiogai afirmou em entrevista que o “Brasil não é mais o mesmo de antigamente”. Já Marquinhos disse que viu um pouco de soberba na fala do atacante do Japão.

Fora dos gramados, nas redes sociais, usuários brasileiros e japoneses também trocaram ofensas após a declaração de Shiogai. Diversos perfis fizeram comentários em português nas publicações do atacante.

Com a vitória de 2 a 1, o Brasil vai às oitavas de final. A Seleção Brasileira enfrentará, no domingo (5), a Noruega ou a Costa do Marfim, às 17h. Já o Japão dá adeus à Copa do Mundo 2026.