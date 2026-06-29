Com gol nos acréscimos, Brasil vira jogo épico contra o Japão e vai às oitavas da Copa

O Brasil derrotou o Japão nesta segunda-feira (29) por 2 a 1, pela fase de 16-avos da Copa do Mundo. A Seleção agora enfrenta o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, nas oitavas de final.

A Seleção Brasileira chegou para a partida depois de uma fase de grupos em que o time foi melhorando a cada partida, depois de empate contra Marrocos e vitória por 3 a 0 contra Haiti e Escócia. O treinador Carlo Ancelotti consegue repetir a escalação pela primeira vez, achando no jovem Rayan o substituto para Raphinha pela direita.

O Japão vinha de um grupo fortíssimo com Holanda, Suécia e Tunísia, que destoava com pouca qualidade. Depois de dois empates, contra Holanda e Suécia, e uma goleada contra Tunísia, o time de Hajime Moriyasu chegava embalado com um time rápido, de posse de bola precisa e contra-ataques matadores.

No primeiro tempo, o Brasil começou melhor, com diversas chances perigosas. Porém, em saída de contra-ataque do Brasil, o meia Kaishu Sano conseguiu vencer Casemiro na velocidade e finalizou de fora da área, tirando Alisson da jogada para abrir o placar. O Brasil pareceu sentir o gol e não conseguiu mais levar perigo ao Japão, com uma posse de bola estéril.

No segundo tempo, a história foi diferente. O Brasil veio para o tudo ou nada com Endrick no lugar de Lucas Paquetá, que saiu com dores na coxa esquerda. A aposta em se lançar completamente ao ataque deu resultados. O Brasil fez um abafa durante todo o segundo tempo, com diversos cruzamentos na área.

Porém, quando colocou a bola no chão, nos últimos minutos de jogo, Bruno Guimarães, um dos melhores do Brasil no jogo, achou Gabriel Martinelli dentro da área para virar o jogo.

O Brasil enfrenta Costa do Marfim ou Noruega no próximo domingo (5), às 17h.

Japão oportunista

O Brasil chegou com perigo com menos de um minuto de jogo. A Seleção começou comandando a posse de bola e fazendo pressão alta, fugindo da característica normal do time de Ancelotti. Em um momento curioso, em uma das chances perigosas do Brasil, Bruno Gimarães finalizou na cara de Lucas Paquetá, que já tinha acusado sentir a coxa direita no início do jogo.

O bombardeio brasileiro não parava. Teve mais duas chances perigosas antes dos 15 minutos, com Matheus Cunha e Bruno Guimarães de novo.

O jogo então se estabilizou. O Japão ficava postado, esperando a chance de contra-atacar nos espaços deixados pelas linhas intermediárias do Brasil.

E foi em uma roubada de bola após um erro de passe de Danilo, enquanto o Brasil organizava um contra-ataque. Kaishu Sano correu reto, praticamente sem marcação, finalizou de fora da área e anotou o primeiro gol da partida, colocando no canto e tirando Alisson da jogada. Casemiro, já amarelado, não conseguiu chegar a tempo de dar o bote.

O Japão é letal com uma de três finalizações no primeiro tempo. O Brasil tinha 76% de posse de bola com 36 minutos, mas agora tinha muito mais dificuldade para finalizar no time fechado dos “Samurais Azuis”.

A lentidão do time brasileiro começava a apresentar suas deficiências. A Seleção não conseguiu se aproveitar das roubadas de bola para ligar contra-ataques e pegava o time japonês fechado. Fica pelo segundo tempo.

Virada histórica

Endrick entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Paquetá. O Brasil ia para o tudo ou nada. Com seis minutos, Bruno Guimarães obrigou Zion Suzuki a fazer uma boa defesa. Alguns minutos depois, Casemiro cabeceou uma bola que bateu tanto na zaga como no goleiro, e que ficou a centímetros de entrar, mas não entrou.

O gol estava sendo ensaiado. Casemiro, de novo, conseguiu cabecear no segundo pau após cruzamento de Gabriel Magalhães e empatar o jogo. O Brasil vinha pela virada. Vini Jr. deu uma bela caneta, arrancou e chamou o zagueiro japonês para dançar, e quase fez um golaço. Suzuki tocou na bola o suficiente para a bola tocar a trave e não entrar.

O Brasil agora levava perigo constante, e o Japão parecia estar satisfeito com o empate. A Seleção rodava a bola sem arriscar tanto.

Já no começo dos acréscimos, Casemiro finalmente ficou sem gás. Vem, Fabinho. Faltando dois minutos para acabar o jogo, Bruno Guimarães, que fez uma partida de gala, achou Gabriel Martinelli dentro da área para virar a partida com uma finalização no cantinho direito do goleiro Suzuki.

O time de Ancelotti vai aos trancos e barrancos para as oitavas de final. O bom time do Japão morre na praia de novo, sem nunca ter passado no mata-mata de Copas do Mundo.