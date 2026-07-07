Messi é o único jogador a perder quatro pênaltis em Copas do Mundo
A Argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de virar um 2 a 0 contra o Egito. Durante a partida, Lionel Messi, o grande craque argentino, perdeu um pênalti ainda com o placar de 1 a 0 para o Egito.
Com a marca, Messi chegou a quatro pênaltis perdidos em Copas do Mundo, isolando-se como único jogador a conseguir o “feito”, em tempo regulamentar ou prorrogação, sem considerar cobranças em disputas de pênaltis.
O primeiro pênalti que perdeu na competição foi contra a Islândia, em 2018. O jogo aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos, pelo Grupo D. O jogo estava empatado em 1 a 1 e acabou assim. A Argentina passou de fase em segundo lugar e caiu para a França nas oitavas de final por 4 a 3.
Já o segundo foi contra a Polônia em 2022, na vitória por 2 a 0. A cobrança desperdiçada aconteceu enquanto o jogo estava 0 a 0. A Argentina passou em primeiro lugar do Grupo C, passou por Austrália, Holanda, Croácia e venceu a França na final para ser tricampeã do mundo.
O terceiro pênalti perdido foi contra a Áustria, já nesta Copa. O jogo estava novamente 0 a 0 no momento em que o craque perdeu o pênalti. O camisa 10 se redimiu e fez dois gols para selar a vitória.
O último aconteceu na vitória desta terça-feira (7) sobre o Egito por 3 a 2. Apesar da cobrança ruim, Messi fez um dos gols da virada que garantiu os argentinos nas quartas de final.