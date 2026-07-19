Messi ou Mbappé? Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo 2026
Kylian Mbappé é o jogador que mais marcou gols na Copa do Mundo 2026. O camisa 10 da França marcou 10 vezes e garantiu a posição no topo da artilharia da competição. O argentino Lionel Messi alcançou a marca de 8 gols.
Nesta edição de 2026, Messi e Mbappé se mantiveram colados na artilharia até a final e adisputa pelo terceiro lugar, com oito gols cada. Mbappé também é o maior artilheiro da história das Copas, com 22 gols. Messi aparece em seguida com 21 gols.
A Argentina venceu de virada a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu a vaga na final da competição. Mesmo sem gols de Messi desta vez, o camisa 10 deu as duas assistências para os gols da Albiceleste.
Enzo Fernández e Lautaro Martínez fizeram os gols da Argentina no jogo da semi. O meia marcou pela segunda vez no Mundial 2026, já o atacante da Internazionale balançou a rede três vezes no torneio. Gordon descontou para a seleção inglesa e anotou o seu primeiro gol nesta Copa.
Porém, até chegar na semifinal, o craque argentino marcou em quase todos os outros jogos. Ainda na fase de grupos, Messi anotou um hat-trick (3 gols) na estreia contra a Argélia. Depois fez 2 gols diante da Áustria e balançou as redes uma vez contra a Jordânia e outra contra Cabo Verde.
Já no mata-mata, Messi anotou um gol na vitória sobre o Egito e só não marcou contra a Suíça nas quartas e a Inglaterra na semi.
Ranking de artilheiros da Copa 2026:
- 1 – Kylian Mbappe 10
- 2 – Lionel Messi 8
- 3 – Jude Bellingham 7
- 4 – Erling Haaland 7
- 5 – Ousmane Dembele 6
- 6 – Harry Kane 6
- 7 – Mikel Oyarzabal 5
- 8 – Ismaila Sarr 4
- 9 – Julian Quinones 4
- 10 – Vinicius Junior 4