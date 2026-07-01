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Copa do Mundo

México volta a jogar bem, domina o Equador e avança às oitava da Copa do Mundo

Uma das anfitrãs do torneio, seleção da América do Norte teve nova grande apresentação e não teve dificuldades para eliminar os sul-americanos; adversário sairá do duelo entre Inglaterra e RD Congo

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México volta a jogar bem, domina o Equador e avança às oitava da Copa do Mundo
MÉXICO X EQUADOR HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

O México está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No jogo menos parelho da fase eliminatória até agora, a equipe da casa dominou o Equador, vencendo por 2 a 0 no estádio Azteca, na última partida desta terça-feira (30). Os gols foram marcados por Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, e Jimenez.

Agora, os mexicanos aguardam o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democratica do Congo.

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