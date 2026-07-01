México volta a jogar bem, domina o Equador e avança às oitava da Copa do Mundo
O México está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No jogo menos parelho da fase eliminatória até agora, a equipe da casa dominou o Equador, vencendo por 2 a 0 no estádio Azteca, na última partida desta terça-feira (30). Os gols foram marcados por Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, e Jimenez.
Agora, os mexicanos aguardam o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democratica do Congo.