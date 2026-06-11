México x África do Sul: assista à transmissão da Jovem Pan

Os mexicanos chegam em boa fase recente. A seleção venceu os últimos amistosos de preparação com tranquilidade

México e África do Sul abrem a Copa do Mundo nesta quinta-feira (11), às 16h, na primeira partida do Mundial, que tem o país latino como uma das sedes da competição.

Os mexicanos chegam em boa fase recente. A seleção venceu os últimos amistosos de preparação com tranquilidade. Já a África do Sul volta a disputar uma Copa pela primeira vez desde 2010, quando sediu o evento. A seleção se classificou liderando o grupo nas eliminatórias africanas.

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