Neymar no banco e Raphinha fora: veja o provável Brasil para enfrentar a Escócia

Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), para a última rodada da fase de grupos, com uma missão: se classificar em primeiro na sua chave

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Após estrear com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos e vencer o Haiti por 3 a 0, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca confirmar a classificação e garantir a liderança da chave.

Para o confronto, Ancelotti tem o desafio de encontrar um substituto para o atacante Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita contra o Marrocos e foi vetado pelo departamento médico. O jovem revelado pelo Vasco, Rayan, desponta como o favorito para ocupar o lado direito do setor ofensivo, após entrar contra o Haiti e apresentar boa atuação no segundo tempo. Luiz Henrique e Gabriel Martinelli também são opções para a comissão.

Entretanto, a grande novidade do Brasil para o duelo desta quarta-feira é o retorno de Neymar. O camisa 10 se recuperou de problemas físicos e está confirmado entre os relacionados, provavelmente iniciando a partida no banco de reservas. Em entrevista coletiva concedida na terça-feira (23), logo após o desembarque em Miami, Ancelotti detalhou a situação do craque:

Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, se preparou bem para o jogo. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time.

O treinador italiano também comentou com bom humor sobre a expectativa dos torcedores em ver os atacantes Neymar e Endrick em ação: “A torcida empurra muito o Endrick, mas amanhã temos também Neymar. Vão apoiar Neymar ou Endrick? Acho que vão apoiar os dois.”

Outro setor que pode sofrer mudança é o meio-campo. Casemiro já levou cartão amarelo e ficaria suspenso se levasse o segundo, além da idade de 34 anos, que pode pesar na decisão de poupá-lo para as eliminatórias. Caso a mudança ocorra, Danilo Santos ou Fabinho devem assumir a posição.

Na defesa, Gabriel Magalhães também pode ser poupado por desgaste. Ele já chegou cansado na apresentação pela temporada longa do Arsenal. Caso fique no banco, Leo Pereira deve ser escalado.

Provável escalação

A tendência é que o Brasil mantenha a base da equipe que venceu o Haiti, realizando apenas a substituição forçada pela lesão de Raphinha. Com isso, o provável time da Seleção é:

Goleiro: Alisson;

Alisson; Defensores: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos;

Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Meias: Casemiro (Danilo Santos ou Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá;

Casemiro (Danilo Santos ou Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Atacantes: Rayan (Luiz Henrique), Matheus Cunha e Vini Jr.

Mas, independentemente de quem for titular, os escolhidos por Ancelotti têm a missão de classificar o Brasil em primeiro. Para isso, uma vitória simples assegura a vaga nas oitavas de final sem depender de outros resultados e encaminha a liderança na chave, que seria decidida em saldo de gols com Marrocos se o time africano vencer o Haiti.

Caso avance em primeiro, a Seleção Brasileira jogará na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, contra o segundo colocado do Grupo F – composto por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Se terminar na segunda posição, o confronto acontecerá no mesmo dia, mas em Guadalupe, no México, contra o líder da mesma chave.