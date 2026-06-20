CBF confirma lesão de Raphinha na coxa direita

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste sábado a lesão de Raphinha na coxa direita. “O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita.”, diz a nota. “O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”, acrescenta.

Ainda na noite de sexta-feira (19), a CBF já havia informado que o atacante havia iniciado o tratamento e seria reavaliado, o que aconteceu neste sábado.

O jogador, que começou de titular no jogo contra o Haiti, precisou ser substituído ainda na primeira etapa do jogo. Rayan entrou no lugar dele, na partida em que terminou com a vitória do Brasil por 3 a 0 – resultado construído ainda no primeiro tempo com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr.

Histórico de lesão

A última lesão a que o jogador do Real Madrid se refere aconteceu justamente em jogo pelo Brasil. Foi a derrota por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado em março. Essa é a quarta lesão do ponta-esquerda na coxa desde setembro do ano passado.

Da última vez, ficou de fora por 34 dias. Se o tempo de recuperação for o mesmo, ele perderia o resto da Copa do Mundo, e a Seleção não poderia convocar um substituto.

Apoio da equipe

Em entrevista depois da partida, Vinicius Júnior, o principal jogador do triunfo brasileiro, lamentou a condição do colega de La Liga e analisou que o problema pode ser recorrente.

“Uma pena o Rapha (Raphinha) ter saído machucado. Acho que foi a mesma lesão da última vez. A gente fica muito triste por isso. Espero que não seja nada grave e que ele possa seguir com a gente”, disse o camisa 7.

Lucas Paquetá, meia que deu a assistência para Vini Jr., também se solidarizou com o colega e disse que o jogador do Barcelona ficou mal com a situação: “Ele está um pouco abatido, a gente espera que não seja nada demais, que seja o menos pior, porque é um jogador muito importante, e a gente conta muito com ele”, comentou.