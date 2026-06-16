Neymar treina em campo pela primeira vez desde o início da Copa

Neymar treinou pela primeira vez em campo desde que a Seleção brasileira se reuniu para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (16). O camisa 10 treinou de tênis, não de chuteira, fez alguns exercícios e chegou até a bater uma bola.

O atleta ainda se recupera de uma lesão de grau dois na panturrilha e chegou a repetir o exame de imagem na segunda-feira (15), mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou o resultado.

Na segunda, ele ficou de fora do treino da Seleção, no centro de treinamento do New York Red Bulls, onde o Brasil treina durante a Copa do Mundo. Com isso, as especulações de que ele não participaria do jogo contra o Haiti na sexta-feira (19) aumentaram.

O atleta se machucou ainda pelo Santos, no dia 17 de maio, e desde então não tinha voltado a trabalhar em campo. Neymar está integrado à Seleção desde o dia 27, quando se reuniram em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Após incertezas e polêmicas em relação a sua convocação, a estrela do time santista está em sua 4º Copa do Mundo.