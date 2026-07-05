Noruega amplia tabu histórico e segue como única seleção invicta contra o Brasil

Antes do confronto pelo Mundial de 2026, as equipes haviam se enfrentado quatro vezes, com duas vitórias da Noruega e dois empates

A derrota da seleção brasileira por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ampliou um tabu que já atravessa décadas. Com o resultado no MetLife Stadium, os noruegueses seguem como a única seleção do mundo que jamais perdeu para o Brasil no futebol masculino.

Antes do confronto pelo Mundial de 2026, as equipes haviam se enfrentado quatro vezes. Foram duas vitórias da Noruega e dois empates. Agora, o retrospecto passou a registrar três triunfos noruegueses e duas igualdades em cinco partidas disputadas.

O duelo deste domingo teve roteiro semelhante ao de outros encontros entre as seleções. Apesar das chances criadas pelo Brasil, a Noruega voltou a ser eficiente nos momentos decisivos. Haaland marcou os dois gols da classificação europeia, enquanto Neymar descontou de pênalti nos acréscimos.

Até então, o confronto mais marcante entre os países havia acontecido na Copa do Mundo de 1998, na França. Na fase de grupos daquele torneio, Bebeto abriu o placar para a Seleção Brasileira, mas Tore André Flo empatou e Kjetil Rekdal decretou a vitória norueguesa por 2 a 1.

O histórico também registra um empate por 1 a 1 em amistoso disputado em 1988, outro empate pelo mesmo placar em 2006 e uma vitória da Noruega por 4 a 2 em 1997, novamente em partida preparatória.

Com a vitória nas oitavas de final, a Noruega não apenas avançou às quartas da Copa do Mundo, como manteve uma escrita rara no futebol internacional: segue sendo a única seleção que nunca foi derrotada pelo Brasil em confrontos oficiais ou amistosos.