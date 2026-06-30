Noruega tem 10 vezes menos jogos em Copas do que o Brasil

Média de gols por partida brasileira também é maior que a dos noruegueses

Já está definido o próximo adversário da Seleção Brasileira na jornada pelo hexacampeonato mundial. A Noruega chega às oitavas de final da Copa do Mundo após ficar em segundo do Grupo I e derrotar a equipe da Costa do Marfim no primeiro jogo da fase eliminatória.

Apesar da grande força que vem apresentando nesta edição do Mundial, principalmente devido à atuação de seu atacante Erling Haaland, que é um dos artilheiros da competição com 5 gols, a Seleção Norueguesa não tem um histórico nem próximo do Brasil em Copas.

Cinco vezes campeã mundial, a Seleção Brasileira é a única equipe que participou de todas as Copas do Mundo da história e acumula um total de 118 jogos disputados, aproximadamente 10 vezes o total de sua adversária, que só esteve em campo 12 vezes.

Destes 118 jogos em Mundiais da Fifa, o Brasil tem o acumulado de 82 vitórias, empatou 15 vezes e foi derrotado 21 vezes. No lado da Seleção Norueguesa, suas 12 partidas são divididas em 5 vitórias, 3 resultados iguais e foi derrotada 4 vezes,

Brasil Noruega Jogos 118 12 Vitórias 82 5 Empates 15 3 Derrotas 21 4

Gols

As estatísticas da Seleção Brasileira são superiores também na quantidade de vezes que balançaram as redes. A equipe canarinha tem um total de 246 gols em sua história, fechando com uma média de 2,08 por partida disputada.

Os noruegueses jogaram menos e marcaram muito menos também. No total, a Seleção da Noruega balançou as redes 17 vezes, finalizando uma média de 1,41 gol por partida.

Gols Brasil Noruega Marcados 246 17 Sofridos 110 16 Por partida 2,08 1,41

Brasil e Noruega fazem seu confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo no domingo (5), a partir das 17h (de Brasília). O jogo é de mata-mata e quem vencer avança para as quartas, jogando no sábado (11), às 18h.