Noruega x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A última partida da Noruega na Copa terminou em uma emocionante vitória por 2 a 1 contra o Brasil, válida pela fase de oitavas de final

Erling Haaland (9), da Noruega, comemora vitória sobre o Brasil durante partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo disputada em East Rutherford Nova Jersey, perto de Nova York, nos Estados Unidos, neste domingo, 5 de julho de 2026

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo acontece no Hard Rock Stadium, nos EUA.

A última partida da Noruega na Copa terminou em uma emocionante vitória por 2 a 1 contra o Brasil, válida pela fase de oitavas de final. O grande destaque do confronto foi o atacante Erling Haaland, que balançou as redes duas vezes no New York New Jersey Stadium para garantir a classificação dos noruegueses. Com esse resultado histórico, a seleção escandinava carimbou seu passaporte para as quartas de final, onde enfrentará justamente a Inglaterra.

Já a Inglaterra chega às quartas de final embalada por um grande jogo contra o México na fase anterior, vencido por 3 a 2. Em uma partida extremamente movimentada e disputada na altitude, Jude Bellingham marcou duas vezes no primeiro tempo, abrindo boa vantagem para o time comandado por Thomas Tuchel. Mesmo após a expulsão de Jarell Quansah e a pressão mexicana, o artilheiro Harry Kane converteu um pênalti crucial, anotando seu sexto gol no torneio, para carimbar a suada vitória dos Three Lions e definir o duelo europeu contra os noruegueses em Miami.

Onde assistir Noruega x Inglaterra ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV.