Centenário da FIFA: por que a Copa do Mundo 2030 terá jogos inaugurais no Uruguai

A edição que marca os 100 anos do torneio será a primeira disputada em três continentes, com 104 jogos divididos entre América do Sul, Europa e África.

A escolha do território uruguaio para iniciar o mundial não é um mero capricho geográfico.

A competição retorna à América do Sul por uma razão estritamente simbólica: celebrar o centenário do Mundial. A resposta exata de por que a Copa do Mundo 2030 terá jogos inaugurais no Uruguai reside no fato de o país ter sediado e vencido a primeira edição da história, em 1930. Para homenagear esse marco esportivo, a entidade máxima do futebol determinou que o Estádio Centenário, em Montevidéu, receberá a cerimônia comemorativa e a primeira partida do campeonato nos dias 8 e 9 de junho de 2030. Argentina e Paraguai também sediarão um jogo cada, antes de o restante da tabela seguir definitivamente para os países-sede principais: Espanha, Portugal e Marrocos.

O berço do torneio: o peso da edição de 1930

A escolha do território uruguaio para iniciar o mundial não é um mero capricho geográfico. Em 1930, o país foi selecionado como o primeiro anfitrião da história porque ostentava o título de bicampeão olímpico de futebol e celebrava os cem anos de sua constituição. O Estádio Centenário foi erguido especificamente para aquele evento, que terminou com a seleção local levantando a taça inaugural.

A presença da Argentina e do Paraguai nos jogos de abertura de 2030 complementa a homenagem sul-americana. Os argentinos foram os vice-campeões daquela primeira edição, protagonizando a final contra os uruguaios. Já a inclusão dos paraguaios ocorre como uma representação institucional da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que era a única confederação continental existente na época e tem sua sede localizada na capital Assunção.

Essa trinca sul-americana abrirá a competição com três confrontos festivos. Logo após o apito final dessas rodadas específicas, as três seleções mandantes e seus respectivos adversários arrumarão as malas para atravessar o Oceano Atlântico, juntando-se aos demais times na sede tripla oficial.

Mapa geográfico: os seis países anfitriões do Mundial

A formatação inédita pulveriza o torneio por seis nações diferentes. Abaixo, detalhamos a divisão das sedes e suas funções no campeonato:

1. Espanha: Atuará como a sede principal do evento , disponibilizando a maior quantidade de estádios, incluindo palcos como o Santiago Bernabéu e o Metropolitano.

Atuará como a , disponibilizando a maior quantidade de estádios, incluindo palcos como o Santiago Bernabéu e o Metropolitano. 2. Portugal: Receberá dezenas de partidas da fase de grupos e do mata-mata, concentrando suas operações em Lisboa e no Porto.

Receberá dezenas de partidas da fase de grupos e do mata-mata, concentrando suas operações em Lisboa e no Porto. 3. Marrocos: Marca o retorno do mundial ao continente africano, atuando como o terceiro pilar da sede principal.

Marca o retorno do mundial ao continente africano, atuando como o terceiro pilar da sede principal. 4. Uruguai: Sede da cerimônia de comemoração do centenário e do primeiro jogo oficial da tabela, restrito a Montevidéu.

Sede da e do primeiro jogo oficial da tabela, restrito a Montevidéu. 5. Argentina: Receberá apenas uma partida inaugural em Buenos Aires, celebrando seu status de primeiro vice-campeão histórico.

Receberá apenas uma partida inaugural em Buenos Aires, celebrando seu status de primeiro vice-campeão histórico. 6. Paraguai: Sede de um único jogo de abertura em Assunção, representando a força política da Conmebol na história do esporte.

Logística intercontinental: o impacto na preparação das seleções

A realização de partidas em três continentes distintos gerou preocupação imediata sobre o desgaste físico dos atletas. Para evitar prejuízos técnicos, a organização estipulou um calendário espaçado para as equipes envolvidas nas rodadas sul-americanas.

As seis seleções que entrarem em campo no Uruguai, na Argentina e no Paraguai terão um intervalo de 11 a 12 dias de descanso antes de disputarem a segunda rodada. Esse tempo extra foi desenhado para absorver o impacto de um voo transatlântico, permitindo a adaptação adequada ao fuso horário europeu e africano, além da recuperação muscular exigida no esporte de alto rendimento.

Enquanto isso, as demais seleções que iniciarem suas campanhas diretamente na Europa ou na África terão o intervalo padrão de quatro a cinco dias entre os confrontos. O torneio principal começa oficialmente entre 13 e 14 de junho de 2030, quatro dias após as festividades na América do Sul.

Dúvidas frequentes sobre o formato inédito

Quais seleções já estão classificadas para a competição?

Os seis países que sediarão partidas (Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai) possuem vagas diretas e automáticas, sem a necessidade de disputar as eliminatórias tradicionais de suas respectivas confederações.

Quantas equipes vão disputar a taça?

O campeonato manterá o mesmo formato estreado na edição de 2026, com 48 seleções divididas em 12 grupos. O modelo exige a realização de 104 jogos ao longo de toda a competição.

Quando será a final do campeonato?

A decisão do título mundial está agendada para o dia 21 de julho de 2030, encerrando um calendário de 44 dias de disputas esportivas.

A consolidação de um torneio intercontinental atende ao apelo histórico de respeitar as raízes do esporte em Montevidéu, ao mesmo tempo em que viabiliza a infraestrutura monumental exigida por uma competição de 48 seleções na Europa e na África.