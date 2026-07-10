Vini Jr se pronuncia cinco dias após eliminação do Brasil na Copa

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinicius Júnior fez um forte desabafo, nesta sexta-feira (10), sobre sua participação e da equipe do Brasil na Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Noruega, que levou à eliminação dos brasileiros do Mundial.

Em uma publicação em seu Instagram, Vini Jr pediu desculpas pela eliminação e disse que continuará lutando pelo sonho de “voltar ao topo do mundo”. O craque descreveu a dificuldade em encontrar palavras para expressar a frustração sentida pela derrota e destacou o seu preparo e força do grupo em busca do hexacampeonato.

Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos.

Na publicação, o camisa 7 pontuou que o pronunciamento era voltado a todas as pessoas que o apoiaram durante a competição e que vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho de sua vida, mas que a eliminação nas oitavas é “um sentimento difícil de explicar”.

Próxima Copa

Vini Jr tem 25 anos e, se mantiver o ritmo atual, tem grandes chances de estar entre os convocados na Copa de 2030, sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, além de Argentina, Uruguai e Paraguai, que receberão os jogos de abertura em comemoração ao centenário do torneio.

Na próxima edição do torneio, que será a primeira com jogos em três continentes: América do Sul, Europa e África, o atacante do Real Madrid iniciará com 29 anos e fará seu aniversário de 30 durante o campeonato, que está planejado para ocorrer de 8 a 21 de julho. O craque nasceu no dia 12 de julho de 2000.

De acordo com o Transfermarkt, Vini tem valor de mercado cotado em 140 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 860 milhões.

Até o momento, seis seleções já têm vaga garantida na próxima edição do Mundial: Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai, que são os países que vão receber jogos do campeonato. O próximo classificado será conhecido no dia 19 de julho, que será o vencedor da grande final da Copa do Mundo.