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Copa do Mundo

O que Neymar disse ao goleiro norueguês antes de bater pênalti na Copa

Leitura labial divulgada pela TV Globo mostra provocações do brasileiro a Ørjan Nyland; Seleção Brasileira foi eliminada do torneio para a Noruega, no domingo (5)
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Neymar, durante a partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Neymar, durante a partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo DANILO FERNANDES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A leitura labial das imagens da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, revelou o que Neymar disse ao goleiro Ørjan Nyland após converter o pênalti nos acréscimos da partida. A análise, exibida pelo Fantástico, da TV Globo, mostra o atacante comemorando em direção ao adversário com a frase: “Comigo não, otário”.

O gol marcado por Neymar de nada adiantou para a Seleção Brasileira. Os comandados de Carlo Ancelotti foram eliminados para o país do goleiro Nyland, após derrota por 2 x1, no domingo (5).

Segundo a leitura labial, a comemoração de Neymar – mesmo sendo eliminado – foi uma resposta a uma conversa entre os dois antes da cobrança. O brasileiro havia perguntado ao goleiro: “Onde você quer?”, em uma tentativa de desconcentrá-lo. Nyland respondeu: “Na trave, tenta na trave”.

Na sequência, o camisa 10 cobrou o pênalti e marcou o gol brasileiro. Logo depois, virou em direção ao goleiro e repetiu: “Comigo não, comigo não, otário”.

Leitura labial do pênalti

A leitura labial também identificou outros momentos durante a partida. No lance que originou o pênalti para o Brasil, Matheus Cunha reclamou da marcação e disse ao árbitro: “Ei, juiz, é falta”.

As imagens ainda registraram orientações do técnico Carlo Ancelotti durante as substituições e conversas entre jogadores nos minutos finais do confronto.

Apesar do gol de Neymar nos acréscimos, o Brasil não conseguiu evitar o vexame da eliminação. A Noruega controlou com maestria a vitória por 2 x 1 e avançou às quartas de finais da Copa do Mundo.

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