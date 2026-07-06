O que Neymar disse ao goleiro norueguês antes de bater pênalti na Copa
A leitura labial das imagens da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, revelou o que Neymar disse ao goleiro Ørjan Nyland após converter o pênalti nos acréscimos da partida. A análise, exibida pelo Fantástico, da TV Globo, mostra o atacante comemorando em direção ao adversário com a frase: “Comigo não, otário”.
O gol marcado por Neymar de nada adiantou para a Seleção Brasileira. Os comandados de Carlo Ancelotti foram eliminados para o país do goleiro Nyland, após derrota por 2 x1, no domingo (5).
Segundo a leitura labial, a comemoração de Neymar – mesmo sendo eliminado – foi uma resposta a uma conversa entre os dois antes da cobrança. O brasileiro havia perguntado ao goleiro: “Onde você quer?”, em uma tentativa de desconcentrá-lo. Nyland respondeu: “Na trave, tenta na trave”.
Na sequência, o camisa 10 cobrou o pênalti e marcou o gol brasileiro. Logo depois, virou em direção ao goleiro e repetiu: “Comigo não, comigo não, otário”.
Leitura labial do pênalti
A leitura labial também identificou outros momentos durante a partida. No lance que originou o pênalti para o Brasil, Matheus Cunha reclamou da marcação e disse ao árbitro: “Ei, juiz, é falta”.
As imagens ainda registraram orientações do técnico Carlo Ancelotti durante as substituições e conversas entre jogadores nos minutos finais do confronto.
Apesar do gol de Neymar nos acréscimos, o Brasil não conseguiu evitar o vexame da eliminação. A Noruega controlou com maestria a vitória por 2 x 1 e avançou às quartas de finais da Copa do Mundo.