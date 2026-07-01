Olodum responde à remada viking da Noruega: ‘Com o tambor, estamos na frente’

A instituição cultural brasileira Olodum fez uma publicação em suas redes sociais, nesta terça-feira (30), ironizando os próximos adversários da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a equipe de Erling Haaland, Noruega.

A comemoração norueguesa “remada” faz alusão às origens vikings do país, em que os jogadores se posicionam sentados no chão, um atrás do outro, e fazem gestos com as mãos como se estivessem remando em um barco, enquanto tocam um tambor.

Após o gesto da equipe de Haaland viralizar, o grupo bahiano Olodum respondeu em tom irônico: “Ah, porque o tambor e a remada da Noruega conquistaram o mundo”. Viu, qualquer coisa vai nos avisando”. Junto com a frase, a banda postou um vídeo tocando tambores, uma das marcas registradas do grupo.

Após garantir vaga para as oitavas de final na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), o capitão da Seleção Norueguesa, Ødegaard, chamou seus companheiros de equipe e torcedores para reproduzirem a famosa celebração em conjunto.

BRUNO MOTTA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

A publicação do Olodum ainda se coloca à frente dos noruegueses no instrumento, em alusão à experiência do grupo com músicas tocadas no tambor, provocando os próximos adversários do Brasil: “Se a disputa for fazer o balanço com o tambor, por aqui já estamos na frente. Quem sabe, sabe! ❤️🖤💚💛 E domingo, vai ser daquele jeito! 🔥”

A partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa vai acontecer no próximo domingo (5), a partir das 17h (de Brasília). A Seleção Brasileira chega até aqui após vencer o Japão de virada, por 2 a 1, em sua estreia pela fase eliminatória do Mundial.

Quem for melhor no confronto fica mais próximo da taça e volta aos gramados no sábado (11) pelas quartas de final da Copa. O adversário do vencedor entre Brasil e Noruega será definido também no domingo, às 21h, podendo ser Inglaterra ou México.