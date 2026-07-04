Ounahi marca dois contra Canadá e coloca Marrocos nas quartas da Copa

Equipe africana começou pressionada pelos donos da casa, mas souberam aproveitar as oportunidades que tiveram para vencer a partida por 3 a 0 e seguir vivo da competição

Saiu neste sábado (04) o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Mundo: Marrocos. A equipe, quarta colocada da edição de 2022 do torneio, garantiu a vaga nas quartas de final depois de vencer o Canadá por 3 a 0, em um jogo decidido por Azzedine Ounahi, que deixou dois gols na vitória marroquina. Soufiane Rahimi também o dele no jogo.

Canadá, país-sede, e Marrocos entraram em campo em busca de seguirem vivos na competição. Essa era a primeira vez na história que os canadenses chegavam nas oitavas de final. Já os marroquinos, buscavam repetir seu desempenho de 2022.

A equipe africana pecou no começou de jogo com erros na saída de bola, o que deu vida e esperança para o Canadá, que entrou ligado no jogo e tinha as ações mais ofensivas da partida e não dava chances para os marroquinos, que demoraram para entrar no jogo, mas souberam aproveitar a oportunidade que tiveram para saírem com a vitória.

Em um jogo entre uma seleção já consolidade e outra que vem se aprimorando Copa a Copa, a definição falou a favor de Marrocos que, mesmo jogando abaixo do seu tradicional, foi decisivo nas três oportunidades que teve para se garantir na a próxima fase, equanto Canadá, se despede da competição e é a primeira anfitriã a dar adeus ao torneio. México e EUA seguem vivo.

Marrocos agora espera agora o vencedor do jogo entre Paraguai ou França.

Pressão canadense e Marrocos apagados

Quem começou indo para cima foi o Canadá, que aos 10 minutos teve a primeira grande chance do jogo aproveitando um erro de saída de bola do Marroco. Tani Oluwaseyi saiu de frente com Yassine Bounou, goleiro marroquinho, e levou a pior na finalização, já que parou no goleiro que fez uma bela defesa com o pé esquerdo, impedindo o que poderia ser o primeiro gol do jogo.

Ainda no primeiro tempo, com 21 minutos, Marrocos perdeu seu artilheiro. Ismael Saibari deixou o campo após sentir um desconforto. Soufiane Rahimi entrou no lugar dele. O Marrocos demorou 28 minutos para aparecer no jogo. Foi só após a pausa para hidratação que conseguiu fazer o primeiro chute a gol, saindo dos pés de Rahimi, que começou no banco mas entrou logo no começo da partida.

Em meio a ofensividade do Canadá e a passividade de Marrocos, aos 38 minutos, o jogo esquetou. Hakimi, craque do time marroquino, e o canadense Richie Laryea, se desentenderam após o capitão de Marrocos empurrar o camisa 22 do Canadá em um lance de contra-ataque marroquino. Os dois foram amarelados.

Apesar das tentativas canadenses, a primeira etapa terminou sem as redes balançarem, mas, por outro lado, com seis jogadores amarelados, sendo quatro deles do Marrocos, que não conseguiu impor seu jogo nos primeiros 45 minutos.

Reviravolta

Na volta para o segundo tempo as coisas mudaram. Aos 4 minutos, Marrocos teve uma falta a seu favor próximo da área. Hakimi fez uma jogada ensaiada com Azzedine Ounahi, que jogou rasteiro e sem chance para o goleiro, tirando o placar do zero e dano um passo para a classificação para as quarta de final.

Se no primeiro tempo Marrocos enfrentou dificuldades para atacar e achar o caminho do gol, no segundo tempo foi a vez do Canadá, que sentiu o gol e não conseguia impor a mesma ofensividade que mostrou na etapa inicial. Foi só passado dos 30 minutos que os canadenses começarama a aparecer mais e incomodar Marrocos. A primeira oportunidade foi em uma falta na entrada da área que o Alphonso Davies cobrou de cavadinha para tentar supreender o goleiro marroquino, mas mandou por cima do gol.

A segunda oportunidade veio no lance seguinte, em um chute de fora da área de Tajon Buchanan, mas parou em Bounou. Se Canadá, mais uma vez não soube ser decisivo, Marrocos foi. Aproveitou o contra-ataque que teve, e após um passe de Brahim Diaz, Azzedine Ounahi balançou às redes mais uma vez, fazendo o segundo dele no jogo e o segundo do Marrocos, que queria mais e quase fez o terceiro com Soufiane Rahimi.

Mas se na primeira tentativa do camisa 9 não deu certo, na segunda ele não desperdiçou e fez o terceiro de Marrocos para fechar a classificação para as quarta de final.