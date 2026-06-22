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Copa do Mundo

Partida entre França e Iraque é paralisada após fortes chuvas durante o jogo

O protocolo da lei na Filadélfia, onde o confronto acontece, é que o evento seja suspenso por ao menos 30 minutos após o primeiro raio

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jogador Kylian Mbappé da Seleção da França.
Jogador Kylian Mbappé, da Seleção da França Tasnim News Agency, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

A partida entre França e Iraque nesta segunda-feira (22), válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, foi paralisada devido a fortes chuvas no Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde acontece o jogo.

A suspensão vale por 30 minutos após o primeiro raio que acometeu o jogo. O jogo teve a primeira etapa completa, mas não voltou do intervalo no tempo determinado para o início da segunda parte do confronto. O Lincoln Financial Field emitiu um alerta de segurança aos torcedores durante o intervalo da partida.

A mensagem exibida no estádio solicitou que o público deixasse as áreas abertas em busca de um abrigo dentro da arena em razão da tempestade na região. “Deixem a área aberta e procurem abrigo no estádio, conforme orientação da equipe do local”, disseram.

*Em atualização

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