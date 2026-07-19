Por que o irmão do Yamal de 3 anos virou um fenômeno nas redes sociais

O pequeno Keyne viralizou ainda mais após aparecer na torcida durante os jogos da Espanha, na Copa, quando era flagrado pelo telão rindo e fazendo caretas

Dentro de campo Lamine Yamal pode até ser o destaque da seleção espanhola, mas nas redes sociais quem domina o espaço é seu irmão, o pequeno Keyne de três anos, nascido em setembro de 2022. Ele é meio-irmão do craque espanhol, fruto de outro relacionamento de sua mãe, Sheila Ebana.

Keyne tem chamado bastante a atenção e viralizado nas redes sociais pelo seu carisma durante os jogos da Espanha, quando aparece na torcida rindo e fazendo caretas. O próprio jogador já declarou que tem uma relação muito próxima com o caçula.

O menino também acabou sendo um dos símbolos na semifinal da Copa do Mundo, quando a Espanha venceu a França na por 2 a 0. O garoto também é uma estrela nas redes sociais do irmão e da mãe e aparece frequentemente nas partidas de Yamal pelo Barcelona.

Em vídeos na internet, Keyne aparece sempre de maneira descontraída, ao lado do irmão ou de familiares. Um de seus vídeos mais famosos é em um campo de golfe, onde o menino erra a bolinha algumas vezes e, eventualmente, perde a paciência e dispensa o taco, pegando a bola com a mão e tentando acertar o buraco.

Nas redes, os internautas comentaram as vitórias da Espanha durante a competição com vídeos do pequeno Keyne, além de pedirem que ele sempre aparecesse no telão dos jogos.

o importante é que o irmão do yamal é oficialmente finalista da copa!!!!! pic.twitter.com/FCYDWW8tYa — Preta 🙂 (@pretademaiss) July 14, 2026

Perdi duzentão no bolão da firma, mas pelo menos o irmão do Yamal não vai chorar kkkkk pic.twitter.com/7qvi2KN5lt — Penélope Moreira (@YviCarneiro) July 14, 2026

No jogo de hj queremos ver o irmão do Lamine Yamal no telão dnv pic.twitter.com/hDWDRkRh6a — Chico Rei (@chicorei) July 14, 2026

O irmão do Yamal kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/iiFLqek6sz — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 2, 2026

A Espanha joga a final da Copa do Mundo neste domingo (19) contra a Argentina, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA. A equipe espanhola busca o bicampeonato e deve contar com a presença de Keyne na arquicancada mais uma última vez nesta edição da competição.