Por que uniforme da Seleção tem logo da marca de Michael Jordan?

O Brasil se tornou a primeira seleção do mundo a exibir o logotipo do astro nas camisetas brasileiras

Camiseta da Seleção brasileira com o 'jumpman', logo da marca do Michael Jordan

Na camisa da Seleção brasileira tem o símbolo do ex-jogador de basquete Michael Jordan (o famoso “Jumpman”) devido a uma estratégia comercial da Nike, que é a fornecedora de material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Jordan Brand, marca do jogador, que pertence ao grupo Nike, decidiu usar o uniforme brasileiro como uma vitrine para expandir sua presença global no futebol.

O Brasil se tornou a primeira seleção do mundo a exibir o logotipo do astro nas camisetas brasileiras. O uniforme foi revelado em evento em São Paulo com a presença de Ronaldinho Gaúcho.

Na camisa azul, o brasão da CBF está centralizado no peito, enquanto o logo da Jordan, destacado em amarelo, foi confeccionado do lado direito, próximo ao ombro. Na parte interna da gola, há um selo com um losango e a expressão “Vai Brasil!”.