Portugal marca nos acréscimos, elimina Croácia em duelo de quarentões e vai às oitavas

Na última dança de Modrić, aos 40 anos, Cristiano Ronaldo, de 41, manda o croata embora para casa no início da fase de mata-mata da Copa

Com emoção até o apito final, Portugal venceu a Croácia, nesta quarta-feira (1º), por 2 a 1, e garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção portuguesa, que se classificou em segundo lugar do grupo K, confirmou a última dança de Modrić em Mundiais com a vitória no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Agora a seleção portuguesa enfrenta a Espanha na briga por uma vaga nas quartas de final. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (6), às 16h, no AT&T Stadium, em Dallas, nos EUA.

Os portugueses chegaram ao mata-mata com dois empates contra RD Congo e Colômbia e uma vitória sobre o Uzbequistão. Já a Croácia garantiu o 2° lugar do Grupo L. A equipe assegurou a classificação ao derrotar Gana por 2 a 1 na última partida, avançando para a fase de mata-mata contra Portugal.

O primeiro tempo foi com pouca emoção. Com o domínio português e algumas chances para o time de Cristiano Ronaldo abrir o placar, a primeira etapa terminou em 0 a 0.

A segunda, porém, veio para compensar o marasmo. O primeiro gol da partida foi de Perisic, que abriu para a Croácia aos sete minutos com um tento na saída do goleiro Diogo Costa. Cristiano então deixou tudo igual e para Portugal com um pênalti batido no meio do gol. Já aos 47, Gonçalo Ramos veio com o gol da vitória de Portugal.

Primeiro tempo

Logo no início do primeiro tempo a Croácia criou uma chance de marcar aos 2 minutos com Vlasic que chegou pela esquerda e cruzou rasteiro para Budimir. Mas finalizou fraco e facilitou o trabalho do goleiro Diogo Costa. Depois, Portugal dominou.

A seleção portuguesa tinha 70% de posse de bola e tomou conta da primeira etapa. Aos 4 minutos Rafael Leão foi lançado pela esquerda, consegue chegar pelo fundo e cruzar rasteiro para trás. Bruno Fernandes pega no meio da área e finaliza, mas Livakovic se posiciona e faz uma grande defesa que salva a Croácia.

O jogo funcionou bem para os portugueses na primeira etapa, mas não o suficiente para marcar. Rafael Leão chega de novo pela esquerda e cruza bem para a área na direção de Bruno Fernandes. Sutalo chega para fazer um corte providencial e jogar em escanteio. Na cobrança, a zaga corta parcialmente e a bola sobra para João Cancelo arriscar de fora da área mas ele manda por cima do gol.

Mais uma chance para Portugal. Nuno Mendes então recebe na intermediária, tenta girar, mas é derrubado por Kovacic. Falta perigosa para Portugal cobrar. Mas Crisitano bate e a bola desvia na barreira.

Apesar do domínio português, o primeiro tempo termina sem grandes emoções.

Segundo tempo

Com quatro substiuições para Portugal, o time português teve uma chance quase no apito inicial. Nuno Mendes tinha espaço para marcar pela esquerda, no canto do gol, mas preferiu consagrar Cristiano Ronaldo com um passe que deu a posse de bola à Croácia e nem chegou no CR7.

Já aos sete minutos, Vlasic recebe na direita e aciona a ultrapassagem de Stanisic, que cruza na linha da grande área. Matanovic então sobe com Rúben Dias, mas a bola passa pelos dois e sobra do outro lado com Perisic. Ele tem tempo e espaço para dominar, ajeita a bola e bate na saída do goleiro português. A Croácia abre o placar do jogo.

Poucos minutos depois de marcar a Croácia vem com Sucic que lança Vlasic dentro da área. Ele vai ao fundo e cruza para o meio e Matanovic toca para dentro do gol, mas a bandeira sobe em seguida pegando impedimento no posicionamento de Vlasic.

Em seguida, Rafael Leão recebe pela esquerda, corta para dentro e solta a bomba da entrada da área. Mas a bola explode no travessão de Livakovic e Portugal perde a primeira chance na segunda etapa.

Era a vez de Cristiano, mas ainda não. João Cancelo lança o craque português dentro da área, ele domina e toca com classe na saída de Livakovic. Mas o bandeira marca impedimento do camisa 7 e o VAR, após checagem, confirma a posição irregular.

Agora sim. Com um pênalti marcado em Renato Veiga, que é agarrado na área por Vlasic durante escanteio cobrado para a Croácia, Cristiano cobra a penalidade máxima no meio da rede e faz o gol de empate para Portugal. O primeiro dele em uma fase eliminatória de Copa do Mundo. Apesar de sua substiuição aos 36 minutos, Portugal ainda não tinha acabado.

Os portugueses chegaram com a virada. Rafael Leão recebeu na esquerda e cruzou mais uma para a área, mas agora Gonçalo Ramos consegue subir no meio de dois defensores e, de cabeça, mandar para o fundo das redes de Livakovic.

Mas o drama maior ainda estava por vir. Já nos acréscimos, em cruzamento para a área, Matanovic desvia de cabeça e a bola segue em direção à linha de fundo.

Renato Veiga desvia e a bola bate em Pasalic e vai para o meio da área. Rúben Neves tenta cortar, mas coloca para dentro das redes. O VAR, porém, analisa o lance e marca impedimento de Pasalic no momento do toque de Matanovic e anula o gol de empate, levando Portugal às oitavas da Copa.