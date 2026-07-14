Primeira finalista da Copa de 2026, Espanha foi campeã na única vez em que chegou à decisão
Primeira finalista da Copa do Mundo de 2026, a Espanha só tem um título da competição. Mérito alcançado na primeira vez que tinha chegada na final do torneio. Na ocasião, a La Roja se tornou campeã quando a competição foi realizada na África do Sul.
Na final a Espanha enfrentou a Holanda na grande decisão, e venceu o jogo com gol de Iniesta na prorrogação, o que garantiu o primeiro título mundial dos espanhóis. Agora em 2026, a equipe, que garantiu sua vaga na final dapós derrota a França por 2 a 0 na semifinal da competição, disputada no Canadá, Estados Unidos e México, vai em busca do seu segundo título para se juntar a outras bicampeãs, sendo uma delas a própria França, que tem dois títulos.
- Uruguai – 2
- França – 2
Mais de 2 anos sem perder
Além de chegar à final da competição da Copa do Mundo após 16 anos, a Espanha também detém a marca de 37 jogos de invencibilidade. Não perde uma partida desde março de 2024, quando foi derrotada pela Colômbia em um amistoso por 1 a 0.
A sequência de 37 jogos começou quatro dias depois, em um empate em 3 a 3 contra a seleção brasileira de Dorival Jr.
Com a nova sequência, a Espanha soma:
- 37 jogos
- 28 vitórias
- 9 empates
A sequência de vitórias da Espanha abrange Eurocopa, Liga das Nações, Eliminatórias e Copa do Mundo. Em 2025 a Espanha chegou a perder uma partida, foi derrotas por 5 x 3 nos pênaltis por Portugal, entretanto, esse resultado não é levado em consideração visto que só é contabilizado os 90 minutos da partida e prorrogação. Na ocasião o jogo terminou empatado em 2 a 2.