Quaest: maioria não acredita que a Seleção vencerá a Copa e conquistará o hexa

Às vésperas da Copa do Mundo FIFA, uma pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (11) indicou uma baixa expectativa dos brasileiros sobre a conquista do hexa no Mundial de Futebol da FIFA 2026.

As métricas mostram que, em junho deste ano, somente 35% da população brasileira acima de 16 anos tem a crença de que a seleção vai levantar a taça pela sexta vez. A parcela que não acredita no hexa em 2026 supera metade do público e alcança 56% atualmente.

Os números de junho aparecem contra a tendência registrada nos últimos meses. Na primeira coleta após a última Copa, em abril de 2023, 50% dos brasileiros acreditavam que o Brasil levaria o título. Os dados mostraram uma sequência decrescente nas pesquisas seguintes, caindo de metade da amostra para 25% em abril deste ano. A última coleta antes da Copa de 2026 é a primeira que mostrou a confiança dos brasileiros na seleção subindo.

Entre os que não confiam na conquista do hexa, as coletas mostraram uma crescente que começou em 42% dos brasileiros em abril de 2023, chegou à máxima de 68% em abril de 2025 e de 2026 e registrou queda para 56% às vésperas da Copa. Não sabem ou não responderam variou entre 6% e 11% nas amostras coletadas.

Crença em Ancelotti

A pesquisa também avaliou a aprovação do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, desde que assumiu a equipe, mostrando um crescimento de 17 pontos em cerca de dois meses, saindo de 41% em abril de 2026 para 58% em junho.

A pesquisa indicou uma queda expressiva na quantidade de brasileiros que desaprovam o trabalho do treinador italiano. Os números mostram que a parcela de 29% em abril caiu, com mais da metade dos entrevistados mudando de opinião, chegando a apenas 14% de desaprovação ao técnico em junho.

A parcela que não sabia ou não respondeu ficou praticamente inalterada, caindo apenas 1% no período de coleta, de 30% em abril para 29% no mês de início do Mundial.

Neymar na Seleção

A aprovação da convocação de Neymar, dúvida até o anúncio da lista final de Ancelotti, também foi testada pela Quaest com três amostragens: outubro de 2023, abril e junho de 2026. Entre os brasileiros que responderam à pesquisa, a aprovação da convocação subiu de 48% na primeira amostragem para 53% no mês da Copa.

Entre as desaprovações, os dados indicam uma gangorra de opinião dos brasileiros, com 39% sendo desfavoráveis à convocação de Neymar em outubro de 2023, subindo para 45% em abril de 2026 e caindo novamente para o menor índice registrado, 39%, dias antes do início do Mundial.

Não sabem ou não responderam era 14% em outubro de 2023, caiu para 8% e teve um pequeno aumento para 9% na última amostragem antes da Copa.

A pesquisa Quaest coletou dados por meio de entrevistas face a face, utilizando questionários estruturados entre 5 e 8 de junho de 2026. Foram 2004 entrevistados da população brasileira com 16 anos ou mais, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, com 95% de confiabilidade.