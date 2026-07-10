Quartas de final da Copa: relembre o histórico do confronto Noruega x Inglaterra

Noruega e Inglaterra se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (11). O jogo acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A Noruega chegou a esta fase da competição depois de eliminar o Brasil nas quartas de final, por 2 a 1.

Já a Inglaterra eliminou o México, com um jogador a menos, por 3 a 2, no lendário Estádio Azteca. No total, foram 12 jogos disputados entre as duas seleções europeias.

A Inglaterra leva franca vantagem no confronto. São 7 vitórias, ou seja, um aproveitamento de 58%, enquanto a Noruega venceu apenas duas vezes os ingleses.

Foram apenas três empates registrados. Os jogos vencidos pela Noruega foram em casa, ou seja, os nórdicos nunca venceram a Inglaterra como visitantes.

Outra estatística que a Inglaterra lidera é a de gols marcados no embate, com 28, frente aos 7 marcados pela Noruega.

O último jogo entre as duas seleções aconteceu no dia 3 de setembro de 2014, em partida amistosa, com vitória da Inglaterra por 1 a 0, com gol de Wayne Rooney.

A última vitória da Noruega sobre a Inglaterra aconteceu no dia 2 de junho de 1993, por 2 a 0, durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 1994.