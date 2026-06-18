Com o resultado, seleções conquistaram o primeiro ponto no torneio, depois de estrearem com derrota

República Tcheca e África do Sul empatam em 2ª rodada do grupo A da Copa

Com arbitragem da americana Tori Penso, primeira mulher a apitar um jogo da Copa do Mundo masculina, República Tcheca e a África do Sul empataram em 1 x 1, nesta quinta-feira (18), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A.

A seleção europeia saiu na frente com um gol de Michal Sadilek aos cinco minutos, mas os sul-africanos chegaram ao empate na reta final com Teboho Mokoena, aos 38 minutos, cobrando pênalti, marcado por Penso após um toque de mão de Pavel Suluc na área.

Ainda nesta quinta-feira, México e Coreia do Sul se enfrentam em Guadalajara, pela liderança do Grupo A, depois de vencerem seus primeiros jogos. Quem vencer estará garantido na fase de 16-avos de final.

*Matéria em atualização