México x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pelo Grupo A nesta quinta-feira (18), às 22h, no Estádio Akron, em Guadalajara; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h, no Estádio Akron, em Guadalajara, em partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo. O duelo acontece pela segunda rodada do torneio e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares.

O México venceu seu primeiro jogo contra a África do Sul, por 2 x 0, e busca manter os 100% de aproveitamento no torneio. A Coreia do Sul também venceu na primeira rodada, quando enfrentou a República Tcheca e conseguiu o resultado de 2 x 1.

Onde assistir México x Coreia do Sul ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela Globo e pelo Sportv.