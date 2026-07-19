Ronaldo e Ronaldinho ‘dão carona’ para Madonna em show do intervalo da Copa

Lendas do futebol brasileiro levaram a cantora em um carro durante a cerimônia

Ronaldo e Ronaldinho, duas lendas do futebol brasileiro e campeões em 2002 da Copa do Mundo (Ronaldo também esteve no elenco de 1994), deram as caras durante o show de Madonna no intervalo da grande final do Mundial, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os craques apareceram dirigindo a rainha do pop em um carro, enquanto ela executava uma versão de “Music”, um de seus maiores clássicos, com samples de “Disco Inferno”, clássico da década de 70 do grupo The Trammps.

O show ainda contou com a participação de Shakira, Justin Bieber e as estrelas da série de TV “Ted Lasso”, Jason Sudeikis e Brendan Hunt.