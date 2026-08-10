O otimismo e os alertas da campanha para Haddad após o debate da Band

A campanha de Fernando Haddad (PT) saiu otimista do debate realizado pela Band no domingo (9) e avalia que o petista teve desempenho superior ao do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição. Na avaliação dos aliados, Haddad conseguiu conduzir parte do debate ao pressionar Tarcísio a explicar o aumento da conta de água e a revisão de contratos durante o período em que o governador era ministro.



Os petistas também consideram que o melhor momento de Haddad ocorreu no início do primeiro bloco, quando o candidato abordou temas como a Sabesp e a segurança pública, áreas consideradas pontos de maior fragilidade da gestão Tarcísio. Segundo interlocutores, a estratégia ajudou a aproximar eleitores que inicialmente estavam mais alinhados ao governador.



Apesar da avaliação positiva, a campanha identificou pontos que precisam ser ajustados para os próximos debates. A principal demanda é por um discurso mais propositivo, com medidas que permitam ao eleitor visualizar as mudanças defendidas pelo candidato.



Nos bastidores, aliados avaliam que o debate ficou preso em alguns momentos à apresentação de dados e números, considerados abstratos e de difícil comprovação imediata durante o debate. A avaliação interna é que o petista precisa apresentar elementos capazes de transmitir ao eleitor maior segurança sobre as propostas. Interlocutores também admitem que Haddad demonstrou nervosismo em poucos momentos.



Aliados também colocam que Haddad emplacou boas provocações contra Tarcísio e conseguiu se sair bem quando foi acusado pelo chefe do Palácio dos Bandeirantes de tirar foto com uma mulher acusada de tráfico de drogas. Apesar da troca de farpas ao longo do debate, a avaliação da campanha é que o encontro foi marcado pelo respeito entre os dois candidatos.