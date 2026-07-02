Saiba por que Haaland usa ‘Braut’ na camisa da seleção da Noruega na Copa

A escolha da mudança foi anunciada pela federação norueguesa ainda em 2025 e segue uma tradição comum no país

O centroavante e craque da seleção norueguesa Erling Braut Haaland, mais conhecido como Haaland, usa também o nome Braut em seu uniforme de jogo pelo país. Já pelo Manchester City, clube do atleta, ele usa apenas seu último sobrenome na camisa.

A escolha da mudança foi anunciada pela federação da Noruega ainda em 2025 e segue uma tradição comum no país, em que atletas utilizam tanto o sobrenome da mãe como o do pai no uniforme.

Gry Marita Braut é o nome da mãe do jogador e uma ex-heptatleta. Já o famoso “Haaland” vem do pai, Alf-Inge Haaland, que também é ex-atleta e jogava pela seleção de futebol norueguesa, além de clubes como Manchester City e Leeds United. Nas redes sociais, o atacante já se apresenta há anos como Erling Braut Haaland.

Com a estreia da Noruega na Copa do Mundo de 2026, o duplo sobrenome na camisa voltou a ganhar destaque. Muitos torcedores questionaram a alteração ao verem “Braut Haaland” no uniforme norueguês durante a goleada sobre o Iraque por 4 a 1, em Boston, no dia 16 de junho.

Até o momento da competição, Haaland tem 5 gols marcados e é o segundo maior artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Harry Kane e atrás do argentino Lionel Messi e do francês Kylian Mbappé, que marcaram 6 gols cada um.

A Noruega joga contra o Brasil no próximo domingo (5) às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA.