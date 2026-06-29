Se o Brasil vencer o Japão, quando e contra quem será o próximo jogo?

Seleção enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece na terça-feira (30)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), para enfrentar o Japão, no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. Caso avance, o time comandado por Carlo Ancelotti já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final: o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece na terça-feira (30).

A Costa do Marfim garantiu a classificação ao mata-mata após terminar na segunda colocação do Grupo E, atrás da Alemanha. Com seis pontos somados e duas vitórias em três jogos, a equipe mostrou poder de reação durante a fase de grupos, mas ainda assim é considerada a zebra para o confronto contra os noruegueses.

Já a Noruega avançou ao mata-mata após ficar em segundo lugar no Grupo I, superada somente pela França. A equipe europeia aposta em sua organização tática e na estrela de Erling Haaland, atacante que ajudou a equipe nórdica a conquistar duas vitórias em três partidas na fase de grupos.

A partida, seja contra os marfinenses ou noruegueses, acontecerá no domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Caminho do Brasil

No mesmo lado da chave do Brasil está a Inglaterra, possível rival em uma eventual disputa pelas quartas de final. Os ingleses enfrentam, nas eliminatórias, a RD do Congo. Já um reencontro com a atual campeã Argentina só poderia acontecer nas semifinais, já que as duas seleções ficaram em lados opostos até essa fase.

Portanto, seguindo o chaveamento brasileiro, a Seleção pode enfrentar, nas eliminatórias, caso passe pelo Japão e também avance a cada fase:

Oitavas de final: Noruega ou Costa do Marfim

Quartas de final: México, Equador, Inglaterra ou RD do Congo

Semi-final: Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana.

Final: Alemanha, Paraguai, França, Suécia, Canadá, Holanda, Marrocos, Portugal, Croácia, Espanha, Áustria, Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina, Bélgica ou Senegal.