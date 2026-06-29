Brasil luta para manter tabu de não ser eliminado da Copa por uma seleção ‘não tradicional’
A seleção japonesa evoluiu nos últimos anos, é verdade, mas ainda está longe de ser considerada uma força do futebol mundial. Na história das Copas, os asiáticos chegaram, no máximo, às oitavas de final: em 2002, 2010, 2018 e 2022. Em retrospecto, desde 1930, o Brasil jamais foi eliminado por um time “não tradicional”. Abaixo, os “algozes”:
Adversários que eliminaram a Seleção Brasileira em Copas
- 1930 – Iugoslávia (fase de grupos)
- 1934 – Espanha (oitavas de final – não houve fase de grupos)
- 1938 – Itália (semifinal)
- 1950 – Uruguai (quadrangular final)
- 1954 – Hungria (quartas de final)
- 1966 – Portugal (fase de grupos)
- 1974 – Holanda (segunda fase de grupos)
- 1978 – Apesar de invicto, o Brasil não se classificou para a final
- 1982 – Itália (segunda fase de grupos)
- 1986 – França (quartas de final)
- 1990 – Argentina (oitavas de final)
- 1998 – França (final)
- 2006 – França (quartas de final)
- 2010 – Holanda (quartas de final)
- 2014 – Alemanha (semifinal)
- 2018 – Bélgica (quartas de final)
- 2022 – Croácia (quartas de final)
A Seleção Brasileira nunca perdeu para uma seleção asiática nas Copas do Mundo. Foram quatro confrontos, sendo apenas um no mata-mata:
Confrontos com asiáticos nas Copas
2002 – Brasil 4×0 China (fase de grupos)
2006 – Brasil 4×1 Japão (fase de grupos)
2010 – Brasil 2×1 Coreia do Norte (fase de grupos)
2022 – Brasil 4×1 Coreia do Sul (oitavas de final)
O técnico Carlo Ancelotti vai repetir, pela primeira vez, uma escalação na Copa e colocará em campo os jogadores que começaram atuando contra a Escócia. Quem ganhar a partida de hoje vai enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, nesta terça-feira, em Dallas.
O Brasil abre o segundo dia da fase de dezesseis avos de final:
- 14h – Brasil x Japão – Houston (Estados Unidos)
- 17h30 – Alemanha x Paraguai – Boston (Estados Unidos)
- 22h – Holanda x Marrocos – Monterrey (México)
Neste domingo, Canadá e África do Sul maltrataram a bola e fizeram um dos piores jogos da Copa. Os anfitriões venceram por 1 a 0, gol de Stephen Eustáquio, que balançou as redes aos 46 minutos da etapa final. O adversário da próxima fase será o vencedor do duelo entre Holanda e Marrocos.